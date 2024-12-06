Якщо iPhone занадто нудний: 6 унікальних смартфонів 2024 року / фото HowToGeek

Смартфонну індустрію часто звинувачують в обережності: Apple, Samsung та інші ключові гравці на ринку вже давно не презентують революційні зміни. Але час від часу все ж таки з'являються апарати, які здатні здивувати.

Журналісти Yahoo Tech розповіли про 6 найцікавіших телефонів, які ви могли пропустити у 2024 році.

Huawei Mate XT Ultimate

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Перераховано найбільш недооцінені смартфони 2024 року – їх майже всі пропустили

Цього літа китайський техногігант представив перший у світі смартфон, що складається втричі, вивівши складні технології на абсолютно новий рівень.

Цей пристрій легко трансформується між трьома режимами: компактний 6,4-дюймовий телефон для використання однією рукою, 7,9-дюймовий міні-планшет для багатозадачності та 10,2-дюймовий повноцінний планшет для перегляду фільмів або геймінгу. Це як мати три пристрої в кишені, адаптуючись до всього "на ходу".

Honor Magic V3

Перераховано найбільш недооцінені смартфони 2024 року – їх майже всі пропустили

Цей складаний смартфон не б'є рекорди продуктивності, зате він є найтоншою моделлю на ринку – 9,2 мм у складеному стані. Це трохи більше, ніж у iPhone 16 Pro Max (8,3 мм) і Galaxy S24 Ultra (8,6 мм).

Однак справжня магія полягає в його "живучості". Акумулятор 5150 мАг може пропрацювати на одній зарядці протягом двох повних днів, що практично нечувано для складних пристроїв.

OPPO Find X7 Ultra

Перераховано найбільш недооцінені смартфони 2024 року – їх майже всі пропустили

Мобільна фотографія пройшла довгий шлях, але OPPO цього року зробила крок уперед з Find X7 Ultra. Цей смартфон оснащений не одним, а двома перископічними телеоб'єктивами, пропонуючи неймовірний діапазон фокусних відстаней від 14 мм до 270 мм.

Незалежно від того, чи знімаєте ви крупні пейзажі або наближаєте деталі на відстані, X7 Ultra впорається з цим завданням, пропонуючи універсальність, яку рідко зустрінеш у будь-якому іншому смартфоні.

Huawei Pura 70 Ultra

Перераховано найбільш недооцінені смартфони 2024 року – їх майже всі пропустили

Новий флагман Huawei має незвичайну особливість для смартфонів: висувну основну камеру. Використовуючи цю технологію, компанія змогла розмістити великий 1-дюймовий сенсор у невеликому просторі. Це дозволяє "ловити" більше світла, що призводить до більш чітких знімків, особливо в умовах низької освітленості.

"Huawei Pura 70 Ultra – це майстер-клас зі стирання меж між смартфонами та професійними камерами", йдеться у статті.

Nothing Phone (2a)

Перераховано найбільш недооцінені смартфони 2024 року – їх майже всі пропустили

Nothing Phone (2a) виділяється на тлі конкурентів, але рівно настільки, щоб не здаватися занадто дивним. Його прозорий задник дає змогу зазирнути у нутрощі смартфона, і це просто має освіжаючий вигляд порівняно зі звичайними глянцевими пластинами, які встановлені зараз скрізь.

Але справа не тільки в зовнішності. "Нічого-смартфон" працює на чипсеті Dimensity 7200 Pro і оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, яка перевершує його ціну. Це доказ того, що хороший дизайн і продуктивність не обов'язково повинні коштувати цілий статок.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition

А потім є Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, який відрізняється від базової моделі унікальним дизайном, який світиться в темряві. Крім того, те ж саме відбувається і з упаковкою.

Що робить Community Edition ще більш особливим, так це те, як він був створений. Над дизайном телефону працювали фахівці Nothing спільно з фанатами, які надіслали близько 1000 варіантів зовнішнього вигляду девайса. Від його дизайну до упаковки та маркетингу, Community Edition є продуктом колективної творчості.

Перераховано найбільш недооцінені смартфони 2024 року – їх майже всі пропустили

Уся перша десятка найбільш продаваних смартфонів у світі складається з iPhone і Samsung Galaxy, якщо не брати до уваги одного Xiaomi Redmi. На вершині рейтингу розташувався базовий iPhone 15, а Android-смартфон, який найбільше купують у 2024 році – Galaxy A15 4G.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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