Перераховано найбільш недооцінені смартфони 2024 року – їх майже всі пропустили

Серед них моделі від Huawei, Nothing та інших виробників.

Смартфонну індустрію часто звинувачують в обережності: Apple, Samsung та інші ключові гравці на ринку вже давно не презентують революційні зміни. Але час від часу все ж таки з'являються апарати, які здатні здивувати.

Журналісти Yahoo Tech розповіли про 6 найцікавіших телефонів, які ви могли пропустити у 2024 році.

Huawei Mate XT Ultimate

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Цього літа китайський техногігант представив перший у світі смартфон, що складається втричі, вивівши складні технології на абсолютно новий рівень.

Цей пристрій легко трансформується між трьома режимами: компактний 6,4-дюймовий телефон для використання однією рукою, 7,9-дюймовий міні-планшет для багатозадачності та 10,2-дюймовий повноцінний планшет для перегляду фільмів або геймінгу. Це як мати три пристрої в кишені, адаптуючись до всього "на ходу".

Honor Magic V3

Цей складаний смартфон не б'є рекорди продуктивності, зате він є найтоншою моделлю на ринку – 9,2 мм у складеному стані. Це трохи більше, ніж у iPhone 16 Pro Max (8,3 мм) і Galaxy S24 Ultra (8,6 мм).

Однак справжня магія полягає в його "живучості". Акумулятор 5150 мАг може пропрацювати на одній зарядці протягом двох повних днів, що практично нечувано для складних пристроїв.

OPPO Find X7 Ultra

Мобільна фотографія пройшла довгий шлях, але OPPO цього року зробила крок уперед з Find X7 Ultra. Цей смартфон оснащений не одним, а двома перископічними телеоб'єктивами, пропонуючи неймовірний діапазон фокусних відстаней від 14 мм до 270 мм.

Незалежно від того, чи знімаєте ви крупні пейзажі або наближаєте деталі на відстані, X7 Ultra впорається з цим завданням, пропонуючи універсальність, яку рідко зустрінеш у будь-якому іншому смартфоні.

Huawei Pura 70 Ultra

Новий флагман Huawei має незвичайну особливість для смартфонів: висувну основну камеру. Використовуючи цю технологію, компанія змогла розмістити великий 1-дюймовий сенсор у невеликому просторі. Це дозволяє "ловити" більше світла, що призводить до більш чітких знімків, особливо в умовах низької освітленості.

"Huawei Pura 70 Ultra – це майстер-клас зі стирання меж між смартфонами та професійними камерами", йдеться у статті.

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) виділяється на тлі конкурентів, але рівно настільки, щоб не здаватися занадто дивним. Його прозорий задник дає змогу зазирнути у нутрощі смартфона, і це просто має освіжаючий вигляд порівняно зі звичайними глянцевими пластинами, які встановлені зараз скрізь.

Але справа не тільки в зовнішності. "Нічого-смартфон" працює на чипсеті Dimensity 7200 Pro і оснащений 50-мегапіксельною основною камерою, яка перевершує його ціну. Це доказ того, що хороший дизайн і продуктивність не обов'язково повинні коштувати цілий статок.

Nothing Phone (2a) Plus Community Edition

А потім є Nothing Phone (2a) Plus Community Edition, який відрізняється від базової моделі унікальним дизайном, який світиться в темряві. Крім того, те ж саме відбувається і з упаковкою.

Що робить Community Edition ще більш особливим, так це те, як він був створений. Над дизайном телефону працювали фахівці Nothing спільно з фанатами, які надіслали близько 1000 варіантів зовнішнього вигляду девайса. Від його дизайну до упаковки та маркетингу, Community Edition є продуктом колективної творчості.

Уся перша десятка найбільш продаваних смартфонів у світі складається з iPhone і Samsung Galaxy, якщо не брати до уваги одного Xiaomi Redmi. На вершині рейтингу розташувався базовий iPhone 15, а Android-смартфон, який найбільше купують у 2024 році – Galaxy A15 4G.

Як УНІАН уже писав, у 2025 році на ринку почнуть з'являтися смартфони з акумулятором 8000 мАг. Зазвичай батареї з такою ємністю використовуються в планшетах середнього рівня.

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