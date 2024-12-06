Apple хоче перейти на новий метод пакування оперативної пам'яті. Ця зміна дасть змогу поліпшити штучний інтелект.

Видання TheElec повідомляє, що Apple звернулася до Samsung з проханням змінити спосіб пакування оперативної пам'яті (ОЗП) для iPhone. Компанія хоче розширити пропускну здатність, щоб їхні смартфони краще обробляли завдання штучного інтелекту.

У той час як більшість смартфонів мають оперативну пам'ять у тому ж корпусі, що і процесор, Apple збирається піти проти норми. Щоб забезпечити більший обсяг оперативної пам'яті, а також прискорити доступ до пам'яті для ШІ завдань Apple Intelligence, компанія розглядає варіант використання окремих чіпів.

За даними The Elec, Apple попросила Samsung вивчити питання компонування пам'яті DRAM, використовуваної в iPhone. Проблема в тому, що коли оперативна пам'ять розміщена на одному чіпі з процесором, її швидкість обмежується, оскільки все впирається у фізичний розмір мікросхеми.

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Тому Samsung було доручено збільшити габарити модулів DRAM і підключити його до процесора найшвидшим способом. Крім того, окреме розміщення пам'яті може допомогти з нагріванням, оскільки ШІ на пристрої - це інтенсивний процес, який нагріває чіпи.

Видання зазначає, що замість переходу на новий метод пакування пам'яті, Apple могла б вибрати тип пам'яті з високою пропускною спроможністю (HB), який часто використовується в серверах. Але вона фізично не вміститься в iPhone.

Очікується, що нові iPhone з цією технологією з'являться у 2026 році.

Нагадаємо, наприкінці жовтня iPhone отримали оновлення з першими ШІ-функціями. Оновитися можуть власники всіх iPhone, починаючи з XS, але Apple Intelligence доступний тільки на 15 Pro/Pro Max і iPhone 16.

Зазначимо, що на смартфонах Samsung функції ШІ доступні навіть на середньобюджетних моделях, нехай і в дещо урізаному вигляді. Вони надаватимуться безкоштовно до кінця 2025 року, після чого Samsung має намір запровадити ШІ-підписку.

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