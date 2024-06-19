Фахівці порталу Trusted Reviews проаналізували ринок смартфонів та вибрали 8 смартфонів у ціновому діапазоні від 400 до 700 доларів, які вважаються найоптимальнішими в червні 2024 року.
Смартфони середнього класу пропонують низку переваг, зокрема надійні камери, велику автономність, топову продуктивність і багато іншого. Також користувачі можуть розраховувати на преміальні функції флагманів, як-от бездротове заряджання та водонепроникність IP68, йдеться в замітці.
- Найкраща камера – Google Pixel 8a. Камера з основним сенсорном на 64 мегапікселів знімає на рівні флагманів та забезпечує виняткову деталізацію знімків при слабкому освітленні. Також присутні фірмові інструменти Google для редагування фото на базі штучного інтелекту.
- Найкращий дизайн– Nothing Phone (2). Якщо вам потрібен смартфон, який виділяється з натовпу, зверніть увагу на Nothing Phone (2). Головна фішка девайсу – унікальний корпус із прозорою задньою кришкою і фірмовим підсвічуванням Glyph Interface.
- Для ігор – Poco F6 Pro. Якщо ви геймер, але не хочете витрачати гроші на ігрові телефони ультра-преміум-класу, наприклад, ROG Phone 8 Pro Edition, апарат Poco стане напрочуд ефективною альтернативою, яка при цьому не обійдеться вам дорого.
- Для фанатів Samsung – Galaxy A55. Його дизайн мало чим відрізняється від дорожчого Galaxy S24, а за автономністю він перевершує майже всіх конкурентів у своєму класі. Єдиним його слабким місцем назвали продуктивність.
- Бюджетний iPhone – iPhone 14. Ідеальний смартфон для тих, кому потрібен Айфон на заміну старому або тим, хто переходить в екосистему Apple після Android-пристрою.
- Швидка зарядка – Motorola Edge 50 Pro. Тести показали, що з адаптером на 125 Вт (який йде в комплекті) повне заряджання триває лише 19 хвилин. Це один із найшвидших показників в будь-якій ціновій категорії.
- Найкраща автономність– OnePlus 12R. Батарея 5500 мАг забезпечує 7-8 годин безперервного використання, а при середньому навантаженні він пропрацює пару днів. Навіть у цьому випадку зі швидкою зарядкою потужністю 100 Вт батарея повністю зарядиться менш ніж за 30 хвилин.
- Найкращий дисплей– Honor 200 Pro. По суті, у нього такий самий крутий дисплей, як у iPhone 15 Pro Max, але коштує вдвічі менше. Це 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2700 х 1224 пікселів, частотою 120 Гц і піковою яскравістю 4000 ніт. Також екран смартфона практично не мерехтить і мінімально навантажує очі користувача.
Якщо бюджет менший, експерти ділилися рейтингом найкращих смартфонів 2024 року до 250 доларів. Все більше виробників оснащують свої бюджетні пристрої дисплеєм з підвищеною герцовкою, просунутим набором камер і автономністю в кілька днів.
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