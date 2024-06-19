До переліку увійшли пристрої від Google, Samsung, Xiaomi і навіть Apple.

Фахівці порталу Trusted Reviews проаналізували ринок смартфонів та вибрали 8 смартфонів у ціновому діапазоні від 400 до 700 доларів, які вважаються найоптимальнішими в червні 2024 року.

Смартфони середнього класу пропонують низку переваг, зокрема надійні камери, велику автономність, топову продуктивність і багато іншого. Також користувачі можуть розраховувати на преміальні функції флагманів, як-от бездротове заряджання та водонепроникність IP68, йдеться в замітці.

Найкраща камера – Google Pixel 8a. Камера з основним сенсорном на 64 мегапікселів знімає на рівні флагманів та забезпечує виняткову деталізацію знімків при слабкому освітленні. Також присутні фірмові інструменти Google для редагування фото на базі штучного інтелекту.

Google Pixel 8a. Камера з основним сенсорном на 64 мегапікселів знімає на рівні флагманів та забезпечує виняткову деталізацію знімків при слабкому освітленні. Також присутні фірмові інструменти Google для редагування фото на базі штучного інтелекту. Найкращий дизайн – Nothing Phone (2). Якщо вам потрібен смартфон, який виділяється з натовпу, зверніть увагу на Nothing Phone (2). Головна фішка девайсу – унікальний корпус із прозорою задньою кришкою і фірмовим підсвічуванням Glyph Interface.

– Nothing Phone (2). Якщо вам потрібен смартфон, який виділяється з натовпу, зверніть увагу на Nothing Phone (2). Головна фішка девайсу – унікальний корпус із прозорою задньою кришкою і фірмовим підсвічуванням Glyph Interface. Для ігор – Poco F6 Pro. Якщо ви геймер, але не хочете витрачати гроші на ігрові телефони ультра-преміум-класу, наприклад, ROG Phone 8 Pro Edition, апарат Poco стане напрочуд ефективною альтернативою, яка при цьому не обійдеться вам дорого.

– Poco F6 Pro. Якщо ви геймер, але не хочете витрачати гроші на ігрові телефони ультра-преміум-класу, наприклад, ROG Phone 8 Pro Edition, апарат Poco стане напрочуд ефективною альтернативою, яка при цьому не обійдеться вам дорого. Для фанатів Samsung – Galaxy A55. Його дизайн мало чим відрізняється від дорожчого Galaxy S24, а за автономністю він перевершує майже всіх конкурентів у своєму класі. Єдиним його слабким місцем назвали продуктивність.

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Бюджетний iPhone – iPhone 14. Ідеальний смартфон для тих, кому потрібен Айфон на заміну старому або тим, хто переходить в екосистему Apple після Android-пристрою.

– iPhone 14. Ідеальний смартфон для тих, кому потрібен Айфон на заміну старому або тим, хто переходить в екосистему Apple після Android-пристрою. Швидка зарядка – Motorola Edge 50 Pro. Тести показали, що з адаптером на 125 Вт (який йде в комплекті) повне заряджання триває лише 19 хвилин. Це один із найшвидших показників в будь-якій ціновій категорії.

Motorola Edge 50 Pro. Тести показали, що з адаптером на 125 Вт (який йде в комплекті) повне заряджання триває лише 19 хвилин. Це один із найшвидших показників в будь-якій ціновій категорії. Найкраща а втономність – OnePlus 12R. Батарея 5500 мАг забезпечує 7-8 годин безперервного використання, а при середньому навантаженні він пропрацює пару днів. Навіть у цьому випадку зі швидкою зарядкою потужністю 100 Вт батарея повністю зарядиться менш ніж за 30 хвилин.

– OnePlus 12R. Батарея 5500 мАг забезпечує 7-8 годин безперервного використання, а при середньому навантаженні він пропрацює пару днів. Навіть у цьому випадку зі швидкою зарядкою потужністю 100 Вт батарея повністю зарядиться менш ніж за 30 хвилин. Найкращий дисплей – Honor 200 Pro. По суті, у нього такий самий крутий дисплей, як у iPhone 15 Pro Max, але коштує вдвічі менше. Це 6,78-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 2700 х 1224 пікселів, частотою 120 Гц і піковою яскравістю 4000 ніт. Також екран смартфона практично не мерехтить і мінімально навантажує очі користувача.

Якщо бюджет менший, експерти ділилися рейтингом найкращих смартфонів 2024 року до 250 доларів. Все більше виробників оснащують свої бюджетні пристрої дисплеєм з підвищеною герцовкою, просунутим набором камер і автономністю в кілька днів.

А якщо ви втомилися від "лопатофонів", УНІАН ділився 8 найкращими компактами на ринку. Ці смартфони не тільки радують характеристиками, а й зручно сидять у руці.

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