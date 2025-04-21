Офіційний запуск Honor GT Pro запланований на 23 квітня / фото Honor

Компанія Honor готує до запуску новий флагман GT Pro, і, вже відомо, що він стане справжнім монстром продуктивності. Ще до офіційної прем'єри апарат відзначився в бенчмарку AnTuTu, показавши рекордний результат серед пристроїв на базі Android.

Тести показали, що в AnTuTu новий флагман Honor набирає 3,44 мільйона балів – і це майже на 500 тисяч більше, ніж у рекордсмена серед Android-смартфонів Vivo X200 Pro. Для порівняння, найтоповіший iPhone у схожому тесті набирає лише 2 млн балів.

Варто зазначити, що рекордний результат AnTuTu було досягнуто в лабораторних умовах з використанням низьких температур для тестування граничної продуктивності.

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Такі показники стали можливими завдяки розігнаному до 4,47 ГГц чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Extreme (Leading Edition), який використовується як апаратна база. За охолодження відповідає просунута система з радіатором площею 40000 мм². ОЗП – LPDDR5X Ultra. ПЗП – UFS 4.1.

Крім рекордної продуктивності, смартфон отримає екран 144 Гц, ультразвуковий сканер відбитків пальців, потужний об'ємний звук, а також швидку зарядку потужністю 90 Вт. Офіційна презентація Honor GT Pro запланована на 23 квітня.

Новий смартфон із Китаю став найпотужнішим у світі ще до офіційного анонсу

Раніше на ринку з'явився смартфон із рекордним акумулятором 8000 мАг. При цьому товщина апарата становить менше ніж 8 мм, а маса – всього 209 г.

Тим часом чутки з Китаю вказують, що 2025 рік стане роком відродження компактних смартфонів. Наразі до виходу готується щонайменше три нові пристрої з екраном до 6,3 дюйма.

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