Новий смартфон із Китаю став найпотужнішим у світі ще до офіційного анонсу

В якості апаратної бази використовується розігнаний до 3,4 ГГц чип Qualcomm Snapdragon 8 Extreme.

Компанія Honor готує до запуску новий флагман GT Pro, і, вже відомо, що він стане справжнім монстром продуктивності. Ще до офіційної прем'єри апарат відзначився в бенчмарку AnTuTu, показавши рекордний результат серед пристроїв на базі Android.

Тести показали, що в AnTuTu новий флагман Honor набирає 3,44 мільйона балів – і це майже на 500 тисяч більше, ніж у рекордсмена серед Android-смартфонів Vivo X200 Pro. Для порівняння, найтоповіший iPhone у схожому тесті набирає лише 2 млн балів.

Варто зазначити, що рекордний результат AnTuTu було досягнуто в лабораторних умовах з використанням низьких температур для тестування граничної продуктивності.

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Такі показники стали можливими завдяки розігнаному до 4,47 ГГц чипсету Qualcomm Snapdragon 8 Extreme (Leading Edition), який використовується як апаратна база. За охолодження відповідає просунута система з радіатором площею 40000 мм². ОЗП – LPDDR5X Ultra. ПЗП – UFS 4.1.

Крім рекордної продуктивності, смартфон отримає екран 144 Гц, ультразвуковий сканер відбитків пальців, потужний об'ємний звук, а також швидку зарядку потужністю 90 Вт. Офіційна презентація Honor GT Pro запланована на 23 квітня.

Раніше на ринку з'явився смартфон із рекордним акумулятором 8000 мАг. При цьому товщина апарата становить менше ніж 8 мм, а маса – всього 209 г.

Тим часом чутки з Китаю вказують, що 2025 рік стане роком відродження компактних смартфонів. Наразі до виходу готується щонайменше три нові пристрої з екраном до 6,3 дюйма.

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