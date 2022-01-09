Найлегше полагодити Fairphone 4, найважче зламати – Kyocera Duraforce Ultra.

Відомий техноблогер Зак Нельсон, який веде на ютубі канал під назвою JerryRigEverything, оголосив лауреатів віртуальної премії Smartphone Durability Awards 2021.

Серед них, найміцніший, найкрасивіший, найінноваційніший та найбільш ремонтопридатний смартфон, випущений того року.

Найбільш ремонтопридатний смартфон – Fairphone 4 (друге місце у Pixel 6 Pro)

– Fairphone 4 (друге місце у Pixel 6 Pro) Найменш ремонтопридатний смартфон – iPhone 13 Pro Max

– iPhone 13 Pro Max Найінноваційніший смартфон – Samsung Galaxy Z Flip 3

– Samsung Galaxy Z Flip 3 Найсимпатичніший зсередини смартфон – Legion Duel 2

– Legion Duel 2 Найненадійніший смартфон – Legion Duel 2

– Legion Duel 2 Найнадійніший смартфон – Kyocera DuraForce Ultra 5G (названий Нельсоном справжнім "танком")

Чолов'яга регулярно тестує смартфони на надійність, перевіряючи екрани на захист від подряпин і корпуси на можливість зламати руками, тому рекомендуємо підписатися.

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