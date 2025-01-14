Apple дихає в спину Samsung, а люди стали частіше купувати дорогі телефони.

Світовий ринок смартфонів у 2024-му показав зростання на 4% після двох років спаду, що експерти пояснили відновленням світової економіки загалом. Про це йдеться у свіжому звіті Counterpoint Research.

Згідно зі звітом, Samsung досі є лідером продажів із часткою 19% на ринку смартфонів, лише трохи обійшовши Apple, хоча помітного приросту жодна з компаній не показала.

А ось хто дійсно відзначився, то це Xiaomi, яка посіла третє місце з часткою світового ринку 14%. За даними Counterpoint, за рік "китайці" змогли продати на 12% більше смартфонів, ніж торік. Аналітики зазначають, що ключову роль у цьому зіграли перехід на преміум-клас і агресивний маркетинг.

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OPPO і vivo належить 8% світового ринку смартфонів відповідно. Таким чином, перша п'ятірка на ринку смартфонів залишилася незмінною порівняно з 2023 роком.

Водночас аналіз Counterpoint Research демонструє зростаючий попит на смартфони преміум-сегмента. Зокрема, частка продажів iPhone Pro і Pro Max у Китаї збільшилася з 40% 2023-го до 50% 2024 року. Впровадження ШІ фішок теж спонукає людей оновлювати свої телефони на більш преміальні.

Якщо в планах Samsung нічого не зміниться, то вже наступного тижня представлять серію Galaxy S25. Нові смартфони будуть багато в чому ідентичні флагманам Galaxy S24, але з деякими поліпшеннями. Також з'явиться нова ультратонка модель.

2025 рік обіцяє бути багатим на новинки Apple. Цієї весни вийде новий iPhone SE, який, за прогнозами аналітиків, "порве ринок", а восени дебютує iPhone 17 з новою "ультратонкою" моделлю.

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