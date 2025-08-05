Про співпрацю Apple і Synchron писали ще в травні, а тепер результат їхньої роботи є і на відео.

Раніше цього року Apple розповіла про технологію, яка дає змогу керувати iPhone, iPad та іншими пристроями силою думки. Тепер з'явилося перше відео, що демонструє цю функцію в дії, пише 9to5Mac.

Це стало можливим завдяки мозковому імпланту Stentrode з функцією Switch Control, який створеному в рамках спільної роботи компаній Synchron і Apple, і оптимізований для роботи з iPhone, iPad і Vision Pro.

На відео показується, як Марк Джексон, який страждає на аміотрофічний склероз, користується iPad без допомоги рук – використовуючи тільки силу думки. Основною метою Apple є надати нові можливості людям з обмеженими можливостями, зокрема тим, хто страждає на БАС.

Відео дня

Його досвід підтверджує потенціал технології попри її обмеження на початковому етапі: поки що вона дає змогу лише натискати на кнопки та набирати текст. Перегортати сторінки та прокручувати їхній вміст поки що не можна.

Компанія Synchron є прямим конкурентом Neuralink Ілона Маска. Але їхній імплант Stentrode встановлюється в яремну вену, а не в головний мозок, що являє собою менші ризики.

Apple вже інтегрує підтримку таких нейроінтерфейсів у свої ОС. Цієї осені в iOS 19 і visionOS 3 має з'явитись оновлений протокол для функції Switch Control, який дасть змогу керувати пристроями без фізичної взаємодії. Аpple також створює єдиний програмний стандарт, який відкриє розробникам доступ до таких технологій.

Тим часом в Apple припускають, що Айфони стануть непотрібними вже через десять років. Причина, як неважко здогадатися, у штучному інтелекті, який ляже в основу смарт-окулярів нового покоління.

Вас також можуть зацікавити новини: