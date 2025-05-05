Наразі Neuralink успішно імплантувала свої мозкові чипи трьом пацієнтам із паралічем.

Третій учасник експериментальної програми Neuralink, який страждає від БАС (бічного аміотрофічного склерозу), став першим у світі, хто змонтував і озвучив відео на YouTube силою своєї думки. Про це повідомляє портал Tom's Hardware.

Мешканець Аризони Бредфорд Сміт, який через хворобу не може рухатися і говорити, керує комп'ютером завдяки імпланту в моторній корі мозку. Чіп підключили до MacBook пацієнта через Bluetooth. Чип зчитує сигнали мозку і дає змогу керувати курсором, подумки активуючи рухи язика.

За кілька тижнів чоловік опанував систему до такої міри, що редагує відео самостійно. Ще одна важлива частина проєкту – ШІ-синтезатор мови, навчений на основі старих аудіозаписів Бредфорда. Тепер він може не тільки монтувати ролики, а й "говорити" через комп'ютер, ніби повернув собі голос.

Відео дня

Бредфорд – не єдиний, хто отримав допомогу від Neuralink. Перший пацієнт із мозковим імплантом навчився керувати комп'ютерною мишею ще на початку 2024 року. Він рухав курсор по екрану, просто думаючи про це. Другий – розробив аксесуар для зарядки чіпа і грав у Counter-Strike 2.

У майбутньому Маск планує імплантувати мозковий чіп і собі: у перспективі він дасть змогу не тільки керувати електронікою, а й повертати рухливість кінцівкам, боротися з депресіями, повертати слух, і навіть змусити мозок працювати ефективніше.

До речі, операцію з імплантації Neuralink третьому пацієнту проводив робот-хірург R1. За словами Маска, роботи-хірурги можуть замінити людей протягом найближчих п'яти років.

Добровольцем для імплантації чіпа Neuralink тепер може стати кожен, незалежно від країни проживання і громадянства. Компанія Маска шукає людей з тетраплегією – це захворювання, коли через ушкодження спинного або головного мозку паралізовані руки та ноги.

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