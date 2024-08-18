Компанія не випускала пристрої Galaxy Note з моменту виходу Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra.

Відомий інсайдер Йогеш Брар розкрив важливу інформацію про флагманську серію Galaxy S25. Здається, корейська компанія збирається відновить випуск смартфонів під брендом Galaxy Note.

За даними джерела, в наступному поколінні флагманів Samsung випустить пристрої Galaxy S25 Note і Galaxy S25 Pro замість запланованих Galaxy S25 Ultra і Galaxy S25+ відповідно. А ось причини, через які Samsung задумала повернутися до старої назви, не уточнюються.

Останніми смартфонами Samsung у легендарній лінійці Note, яка принесла в мобільний світ планшетофони зі стилусом, були Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra 2020 року, на зміну яким прийшов Galaxy S21 Ultra. Раніше під цим брендом продавали преміальні девайси з великим дисплеєм і стилусом.

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Сьогодні низка китайських виробників використовують приставку Ultra в назвах своїх найбільш наворочених і дорогих смартфонів. Можливо, якщо в корейській корпорації перейменують Galaxy Ultra на Galaxy Note, то це додасть флагману індивідуальність і дасть змогу виділити пристрій на ринку.