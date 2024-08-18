Відомий інсайдер Йогеш Брар розкрив важливу інформацію про флагманську серію Galaxy S25. Здається, корейська компанія збирається відновить випуск смартфонів під брендом Galaxy Note.
За даними джерела, в наступному поколінні флагманів Samsung випустить пристрої Galaxy S25 Note і Galaxy S25 Pro замість запланованих Galaxy S25 Ultra і Galaxy S25+ відповідно. А ось причини, через які Samsung задумала повернутися до старої назви, не уточнюються.
Останніми смартфонами Samsung у легендарній лінійці Note, яка принесла в мобільний світ планшетофони зі стилусом, були Galaxy Note 20 і Note 20 Ultra 2020 року, на зміну яким прийшов Galaxy S21 Ultra. Раніше під цим брендом продавали преміальні девайси з великим дисплеєм і стилусом.
Сьогодні низка китайських виробників використовують приставку Ultra в назвах своїх найбільш наворочених і дорогих смартфонів. Можливо, якщо в корейській корпорації перейменують Galaxy Ultra на Galaxy Note, то це додасть флагману індивідуальність і дасть змогу виділити пристрій на ринку.
Судячи з ранніх витоків, Samsung має намір серйозно прокачати камеру моделі Ultra/Note, позбувшись 10- і 12-мегапіксельних сенсорів. А вся серія Galaxy S25 працюватиме виключно на флагманському Snapdragon 8 Gen 4 від Qualcomm, пропустивши чіпи Exynos.
Samsung традиційно представить нову флагманську серію смартфонів у січні-лютому нового року, а до цього часу корейська компанія повинна ще випустити Galaxy S24 FE. Уже відомі ключові характеристики та вартість "народного" флагмана.