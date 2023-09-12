Очікується, що iPhone 13 mini зникне з продажу вже сьогодні, після презентації iPhone 15.

Оглядач Bloomberg Марк Гурман підтвердив, що у Apple завершуються запаси смартфона iPhone 13 mini: зараз інтернет-магазин обіцяє доставити модель за 6-8 тижнів в залежності від конфігурації.

Автори видання MacRumors наголошують, що зазвичай подібне відбувається, коли компанія завершує виробництво пристроїв. У зв'язку з цим експерти вважають, що Apple має намір "поховати" лінійку найбільш компактних флагманів.

Якщо ця інформація підтвердиться, у американського виробника залишаться смартфони тільки з діагоналлю 6,1 дюйма і більше. Поки що у покупців залишається компактна альтернатива у вигляді доступних iPhone SE, але, за чутками, умовний iPhone SE 4 теж отримає 6,1-дюймовий корпус.

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У серіях iPhone 12 і iPhone 13 Apple спробувала повернути на ринок смартфони з маленькими дисплеями. Однак мізерний попит та слабкі продажі фактично поставили хрест на їх майбутньому. Пізніше компанія замінила компактні "mini" на "plus" зі збільшеним екраном. Однак тогорічний iPhone 14 Plus теж виявився нікому не потрібен.

Зауважимо, що в 2023 році на ринку по суті не залишилося компактних, але потужних смартфонів. Наприклад, у світі Android компактними телефонами вважаються моделі з діагоналлю в районі 6 дюймів – інші апарати з меншими дисплеями позиціюються як бюджетники і не можуть похвалитися потужною "начинкою".

А тим часом до презентації iPhone 15 залишилося менш ніж п'ять годин. Окрім традиційних айфонів, повинні показати нові моделі смарт-годинників Apple Watch і оновлені AirPods з USB-C.

Подивитися презентацію онлайн можна як на офіційному сайті Apple, так і на YouTube-каналі. Про головне оперативно розповімо на сайті, також будемо публікувати в окремій замітці тези під час презентації.

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