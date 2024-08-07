Новий смартфон Realme став хітом ще до початку продажів: чим він цікавий

Новинка отримала великий акумулятор, швидку зарядку і якісну камеру з ШІ-фішками.

Китайська Realme продовжує випускати смартфони середнього класу з флагманськими опціями. Наприкінці липня виробник представив серію Realme 13 Pro, яка стала хітом ще до початку продажів.

Новинка зібрала рекордні 100 тис. попередніх замовлень на онлайн-платформах (realme.com і Flipkart) і в офлайн-роздрібних каналах всього за тиждень, пише GizmoChina.

Серія Realme 13 Pro включає базову і плюс-версії. Обидва пристрої оснащені 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю FHD+ і частотою 120 Гц, субфлагманським процесором Snapdragon 7s Gen 2 і акумулятором місткістю 5200 мАг. З відмінностей:

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В оснащення Realme 13 Pro Plus входить 50-Мп камера Sony LYT-701 з OIS – вперше в смартфонах бренду. Він також супроводжується 50-Мп телефотокамерою Sony LYT-600 з OIS, що пропонує 3Х оптичний зум і 120Х цифровий SuperZoom.

Realme 13 Pro використовує 50-Мп датчик Sony LYT-600 для своєї основної камери. Обидва телефони отримали 8-Мп надширококутну камеру і 32 Мп селфі-камеру.

Realme 13 Pro+ отримав підтримку швидкої дротової зарядки потужністю 80 Вт (від 0% до 100% за півгодини). Базова версія оснащена зарядкою на 45 Вт.

Смартфони вже дебютували в Індії за ціною 320 доларів за Realme 13 Pro і 400 доларів за 13 Pro Plus. Пізніше вони доберуться до Європи. Фахівці відмічають, що якщо виходити зі співвідношення ціни і можливостей, середняки Realme перевершують майже всіх конкурентів.

Раніше цього року Realme випустила недорогий смартфон, який за яскравістю перевершує всіх конкурентів, включно з флагманами Apple. Також він отримав 5500 мАг акумулятор і енергоефективний чип Snapdragon 7+ Gen 3.

А Samsung раніше цього місяця випустила свій найдешевший смартфон 2024 року. За ціною в 100 доларів апарат оснащений великим 90-герцовим екраном, камерою на 50 Мп, а за замовчуванням на ньому встановлена оболонка One UI 6.1 на базі Android 14.

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