Realme GT 7 Pro не тільки справляється із запуском Assassin's Creed Black Flag, а й її трансляцією на телевізор.

Інсайдер Ice Universe опублікував на своїй сторінці в X відео, в якому наочно демонструється потужність новітнього чіпа Snapdragon 8 Elite.

Ще не анонсований флагман Realme GT7 Pro, який одним із перших отримає новий чипсет, не тільки відтворює ААА-екшен Assassin's Creed Black Flag у 60 кадрах за секунду, а й транслює контент бездротовим чином на телевізор.

"Це відео показує, що realme GT 7 Pro здатний навіть впоратися з крупними ААА-тайтлами з вражаючою графікою і частотою кадрів. Він оснащений Snapdragon 8 Elite, що вказує на те, що realme повністю оптимізувала цей чипсет. Чекаємо офіційного релізу", – пише Ice Universe.

Snapdragon 8 Elite, раніше відомий як Snapdragon 8 Gen 4, був представлений раніше цього тижня. Він виконаний за 3 нм техпроцесом (як і найновіший процесор Аpple), став до 45% потужнішим і до 27% енергоефективнішим, підтримує трасування променів і потужну графіку Adreno 830.

У перших тестах Snapdragon 8 Elite виявився на 41% швидшим за Snapdragon 8 Gen 3 і вдвічі швидшим за Apple A18 Pro, який встановлений в iPhone 16 Pro Max. З MediaTek Dimensity 9400, ще одним флагманським чипом нового покоління, вони приблизно на одному рівні.

Перші смартфони з Snapdragon 8 Elite будуть представлені до кінця цього місяця. realme GT7 Pro – один із них. Також чипсет з'явиться в Galaxy S25, Xiaomi 15, OnePlus 13 та інших Android-флагманах.

Вас також можуть зацікавити новини: