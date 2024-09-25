Тепер відомо все: інсайдер злив характеристики довгоочікуваного смартфона Samsung

Офіційно "фанатський флагман" Galaxy S24 FE представлять найближчими днями.

Відомий інсайдер Evleaks опублікував офіційне рекламне відео, в якому показується ще не представлений Samsung Galaxy S24 FE. Ролик розкриває дизайн, характеристики та комплект постачання "фанатського флагмана".

Очікувано, смартфон матиме такий самий вигляд, як моделі серії Galaxy S24. Різниця хіба що в багатшій колірній палітрі та товстішій рамці. Утім, є і ще одна візуальна відмінність – габарити. S24 FE – великий телефон. Діагональ екрана зросте з 6,4 до 6.7 дюйма.

Також у смартфона буде повний захист від води і пилу за стандартом IP68, а яскравість екрана підвищиться з 1450 до 1900 ніт. Покритий дисплей буде загартованим склом Gorilla Glass Victus+.

Відео дня

Апаратною основою новинки стане фірмовий чип Exynos 2400e, який є розігнаною версією Exynos 2400, встановленого в Galaxy S24+ і S24. Максимальна частота нового чіпа складе 3,1 ГГц.

Смартфон зможе похвалитися 8 ГБ оперативної пам'яті і 128 або 256 ГБ накопичувача. Ємність акумулятора складе 4700 мАг проти 4500 мАг у Galaxy S23 FE.

Крім того, сюди додадуть найпотужнішу камеру з усіх смартфонів у серії FE. Вона являє собою датчики з роздільною здатністю 50, 12 і 8 мегапікселів. Останній може робити знімки з 3-кратним оптичним зумом. Роздільна здатність фронталки складе 10 Мп.

Також підтверджено, що Galaxy S24 FE в мінімальній конфігурації на 128 ГБайт стане на 50 доларів/євро дорожче, ніж S23 FE. Аналогічне подорожчання заплановано і для моделі з 256 ГБ пам'яті.

Samsung Galaxy S24 FE (8/128 Гбайт) – 649 доларів / 749 євро

Samsung Galaxy S24 FE (8/256 Гбайт) – 709 доларів / 809 євро.

Офіційний анонс смартфона очікується найближчими днями. Очікується, що разом з ним Samsung анонсує серію планшетів Galaxy Tab S10. До неї увійдуть дві моделі – Tab S10 Plus і Tab S10 Ultra.

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