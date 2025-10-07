Sony першою позбавила комплекти своїх смартфонів будь-яких додаткових аксесуарів.

Багато виробників смартфонів, включно з Apple, Xiaomi та Samsung, уже відмовилися від зарядних блоків у стандартному комплекті поставки. Схоже, наступним аксесуаром, який потрапить під скорочення, стане USB-кабель живлення.

Останні моделі навушників AirPods поставляються з чохлами з роз'ємом USB-C, але без кабелів для їх зарядки, а тепер і Sony пішла цим шляхом зі своїми смартфонами. Видання Android Authority звернуло увагу на пост користувача Reddit, який опублікував фото з розпакованим Xperia 10 VII.

У коробці Xperia 10 VII немає ні блоку живлення, ні зарядного кабелю – тільки смартфон і комплект інструкцій. Можна було б припустити, що кабель не поклали помилково, але на пакуванні є значки, які прямо вказують на відсутність зарядного пристрою і дроту.

У наші дні Sony не є великим гравцем на ринку смартфонів, але саме з таких тихих змін зазвичай і починаються масові зрушення в індустрії, вважають в Android Authority.

Не виключено, що з часом від USB-кабелів у коробці відмовляться й інші бренди, пояснюючи це турботою про екологію. До того ж такий крок дасть змогу виробникам трохи знизити витрати, продаючи пристрої без додаткових аксесуарів.

Раніше УНІАН розповідав, що Samsung може позбутися від портів для зарядки у своїх смартфонах. У Apple такий смартфон міг вийти вже цього року, але від цієї ідеї відмовилися.

