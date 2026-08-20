iPhone 18 Pro показали до анонсу: нові кольори та зменшений Dynamic Island

Виріз стане меншим на 35 %, а темно-вишневий колір має замінити торішній помаранчевий відтінок

Напередодні майбутньої презентації Apple авторитетний інсайдер Majin Bu поділився в соціальних мережах якісними рендерами iPhone 18 Pro/18 Pro Max у всіх кольорах та зі зменшеним Dynamic Island.

На зображеннях можна побачити iPhone 18 Pro у чотирьох кольорах: чорному, сріблястому, блакитному та темно-вишневому. Останній відтінок замінить нинішній космічний помаранчевий, який є відмінною рисою iPhone 17 Pro.

Також джерело підтвердило попередні чутки про те, що головною зміною передньої панелі стане зменшений Dynamic Island. Очікується, що його ширина скоротиться приблизно на 35% – з 20,7 мм до приблизно 13,5 мм.

Відео дня

При цьому задня панель стане візуально ціліснішою: різниця між скляною вставкою для MagSafe та алюмінієвою рамкою зменшиться.

Презентація нових iPhone відбудеться 9 вересня – за чутками, Apple вперше за багато років відмовиться від одночасного запуску всіх основних моделей й перенесете звичайний iPhone 18 на весну 2027 року. Разом із Pro-моделями iPhone 18 очікується випуск першого складаного смартфона iPhone Ultra.

Повідомляється, що iPhone 18 Pro коштуватиме на 250–300 доларів дорожче, ніж iPhone 17 Pro. Таким чином, найдешевша версія з 256 ГБ пам'яті обійдеться в $1349–1399. iPhone 18 Pro Max також подорожчає і коштуватиме $1449–1499.

Вас також можуть зацікавити такі новини: