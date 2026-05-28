Шойгу заявив, що удар по Києву може відбутися 'в будь-який момент'

Секретар Ради безпеки РФ зазначив, що Росія вже продемонструвала, якої сили може бути удар по Києву.

Секретар Ради безпеки РФ, колишній міністр оборони Сергій Шойгу заявив журналістам, що Росія може в будь-який момент завдати по Києву нового удару, пишуть російські ЗМІ.

"Попередження послам іноземних держав про необхідність покинути Київ – цілком серйозне та обдумане", - наголосив він.

Він додав, що Росія вже продумонструвала, якої сили цей удар може бути.

"РФ показала, якою силою може бути удар по Києву. Удар по Києву, про який попереджала Росія, може бути завдано в будь-який момент", - стверджує Шойгу.

Раніше УНІАН повідомляв, що Міністерство закордонних справ Росії анонсувало "системні удари" по підприємствах українського військово-промислового комплексу в Києві та закликало персонал дипломатичних місій якомога швидше покинути місто. Прогрози пролунали у відповідь на нібито атаку по навчальному корпусу і гуртожитку в окупованому Старобільську Луганської області.

В Генштабі України заявили у відповідь на звинувачення РФ, що Збройні Сили України завдають уражень по військовій інфраструктурі та об’єктах, які використовуються у військових цілях, суворо дотримуючись норм міжнародного гуманітарного права, законів та звичаїв війни. В міністерстві додали, що було уражено один зі штабів підрозділу "Рубікон" у районі міста Старобільськ.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що деякі країни нібито несерйозно поставилися до попереджень РФ щодо нових ударів по Києву. При цьому, Пєсков додав, що російська сторона "довела інформацію" до дипломатичних представництв, а подальші рішення щодо безпеки кожна країна ухвалює самостійно.

При цьому, речник Путіна пояснючи заяву про "системні удари по Києву", зауважив, що атаки не обов'язково відбуватимуться щодня. Він додав, що Кремлю невідомо, як США реагують на ці погрози. Пєсков запевнив, що для Кремля "пріоритетом є те попередження, яке було направлено".

