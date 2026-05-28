Росія у програшному становищі: Каллас заявила, що динаміка війни зміщується на користь України

В ЄС перерахували чіткі позиції, яких мають дотримуватися в разі переходу до справжніх переговорів з Росією про мир.

Хоча за військовими, економічними і дипломатичними чинниками Росія наразі опинилася у невигідному становищі, вона своїми масованими ракетними ударами по Києву досі не демонструє справжнього бажання рухатися до миру. Як передає кореспондент УНІАН, про це висока представниця ЄС Кая Каллас сказала на брифінгу після неформального засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн-членів на Кіпрі.

Каллас відзначила, що "динаміка війни зміщується на користь України".

"Росія у невигідному становищі у військовому, економічному, а також дипломатичному плані. Але, як засвідчили останні удари по Києву, Росія досі не виявляє справжньої зацікавленості в мирі", - заявила Каллас.

За її словами, глави МЗС країн-членів ЄС чітко поділяють таку думку.

"Пряма погроза Москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням воєнного злочину", - наголосила Каллас.

Євросоюз ніколи не буде нейтральним посередником між Україною і Росією

При цьому, за її словами, сьогодні на Раді ЄС було обговорено ключові європейські інтереси у галузі безпеки щодо Росії.

Зокрема, за її словами, глави МЗС провели справді ґрунтовні обговорення щодо того, яких поступок Європа повинна вимагати від Москви та якими є "червоні лінії’ від Євросоюзу. Каллас підкреслила:

"І однин момент є абсолютно зрозумілим: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України та захищаємо власні ключові інтереси безпеки".

У цьому зв’язку, як нагадала висока представниця ЄС, ще в лютому вона запропонувала усім країнам-членам ЄС обговорити документ про визначення єдиної позиції щодо можливих переговорів з Росією.

Яку позицію відстоює ЄС

"Безумовне припинення вогню є передумовою для будь-яких мирних переговорів. Сьогодні це також було підкреслено міністрами", - наголосила Каллас.

Також вона сказала, що Росія повинна припинити здійснення диверсійних операцій, кібератак, втручання у вибори, порушення повітряного простору по всій Європі. Каллас заявила:

"Обмеження українських військових сил у той час, коли Росія переозброюється, безпосередньо загрожує європейській безпеці. Якщо є нерівні вимоги для України, то повинні бути обмеження і для Росії".

Разом з тим, за її словами, не може бути жодного юридичного визнання окупованої української території, а також має бути відповідальність, і це дуже важливо.

"Росія повинна співпрацювати з міжнародними слідчими та має заплатити за руйнування, які вона спричинила. Будь-яка мирна угода повинна повністю визнавати суверенітет, незалежність та право України обирати власні альянси", - наголосила Каллас.

Вона додала, що мир має бути довготривалим.

Війна в Україні - ситуація на фронті

28 травня речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов заявив, що російські війська відступають на Великобурлуцькому напрямку на Харківщині.

За даними видання Financial Times, Україна змогла суттєво змінити ситуацію у війні з Росією завдяки масштабному виробництву ударних дронів і новим тактикам їхнього застосування.

Вже цього літа російська армія має відчути "логістичний локдаун", завдяки посиленню ударів середнього радіусу дії (middle strike) по російському тилу.

