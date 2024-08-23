Ці доступні пристрої пропонують чудову продуктивність, хорошу батарею, а також захист від води.

Популярне видання про техно Android Central напередодні 1 вересня випустило матеріал із добіркою найкращих смартфонів Android для студентів і школярів. Ці гаджети пропонують чудову продуктивність, хорошу батарею, а також захист від води і пилу.

Топ складається здебільшого з доступних апаратів, оскільки у багатьох учнів немає грошей, щоб дозволити собі найостанніший iPhone або Android-флагман. Наприклад, "найдорожчий" смартфон у добірці обійдеться дешевше за $500.

Google Pixel 8a – найкращий загалом. У смартфона є все, що потрібно: топова оптика, оптимальне залізо і солідна автономність, а коштує він при цьому відносно недорого. А оновлюватися він буде аж до 2030 року, коли вийде Android 20.

– найкращий загалом. У смартфона є все, що потрібно: топова оптика, оптимальне залізо і солідна автономність, а коштує він при цьому відносно недорого. А оновлюватися він буде аж до 2030 року, коли вийде Android 20. Samsung Galaxy A35 – найкраще співвідношення ціни та якості. При ціннику дешевше $350 смартфон пропонує оптимальну основну і фронтальну камери, надплавний 120-герцовий дисплей, а також має захист від води і пилу за стандартом IP67.

– найкраще співвідношення ціни та якості. При ціннику дешевше $350 смартфон пропонує оптимальну основну і фронтальну камери, надплавний 120-герцовий дисплей, а також має захист від води і пилу за стандартом IP67. Samsung Galaxy A25 – найкраща батарея. Автономність гаджета забезпечує акумулятор 5000 мАг – він з легкістю "живе" повний робочий день без підзарядки. Крім того, все гаразд із фотоможливостями – вирішує якісна потрійна камера на 50+8+2 Мп з оптичною стабілізацією на головному модулі.

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OnePlus 12R – найкраща продуктивність. За неї відповідає екс-флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 2, тобто із запуском вимогливих ігор проблем не виникне навіть за кілька років.

– найкраща продуктивність. За неї відповідає екс-флагманський чипсет Snapdragon 8 Gen 2, тобто із запуском вимогливих ігор проблем не виникне навіть за кілька років. OnePlus Nord N30 – найдешевший варіант. За обмеженого бюджету ви отримуєте великий термін служби батареї, великий 6,72-дюймовий дисплей з частотою 120 Гц і 108-мегапіксельний основний сенсор: все те, що люди шукають у бюджетнику.

– найдешевший варіант. За обмеженого бюджету ви отримуєте великий термін служби батареї, великий 6,72-дюймовий дисплей з частотою 120 Гц і 108-мегапіксельний основний сенсор: все те, що люди шукають у бюджетнику. Moto G Stylus (2024) – найкращий для нотаток. Оновлена модель отримала бездротову зарядку і оновлений екран, зберігши при цьому основну фішку – вбудований стилус. Такий зараз можна знайти тільки в топових Samsung Galaxy Ultra.

Раніше експерти обрали 5 найбільш збалансованих смартфонів на ринку. Найкращим загалом назвали OnePlus Nord 4, який доволі значно вирізняється з-поміж інших девайсів виробника, та й конкурентів у своєму сегменті.

А якщо ви з тих користувачів, для яких швидкість зарядки смартфона один з його головних аспектів, то експерти склали рейтинг смартфонів з найшвидшою зарядкою. На відміну від айфонів, Android-девайси вже давно пішли вперед за потужністю зарядки, причому це не обов'язково має бути флагман.

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