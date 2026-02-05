Експерти протестували 35 популярних смартфонів і визначили 'найживучіший'

Автономність залишається одним з ключових параметрів будь-якого смартфона, а для преміальних флагманів цей показник набуває особливого значення.

За результатами масштабного тестування, проведеного редакцією CNET, Apple iPhone 17 Pro Max показав найкращий час автономної роботи серед 35 сучасних смартфонів.

Незважаючи на те, що iPhone оснащений далеко не найємнішою батареєю на 5088 мАг, завдяки енергоефективному чипу A19 Pro та глибокій оптимізації апаратної та програмної частин телефон впевнено очолив рейтинг за тривалістю роботи без підзарядки.

Тестування включало кілька сценаріїв, в тому числі тригодинне відтворення відео через Wi-Fi при максимальній яскравості і 45-хвилинний стрес-челендж з іграми, соцмережами і відеодзвінками. iPhone 17 Pro Max виявився найживучішим у всіх основних випробуваннях, випередивши безліч моделей із набагато більшими батареями.

Примітно, що навіть базовий iPhone 17 показав солідні результати, розділивши друге місце з OnePlus 15. Також у рейтингу знайшлося місце бюджетним смартфонам Motorola з відносно невеликими батареями на 5000 і 5200 мАг.

Об'єднаний рейтинг автономності брендів також поставив Apple на перше місце, з рейтингом вище 90%, залишивши позаду такі марки, як OnePlus, Samsung і Google.

Раніше бенчмарк AnTuTu опублікував рейтинг кращих Android-смартфонів з точки зору ціна/продуктивність. Найвигідніший для покупки флагман продає Nubia, а в бюджетному сегменті лідирують пристрої Redmi.

Reuters пише, що Apple відклала вихід базової версії iPhone 18 до 2027 року. Цієї осені компанія представить iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max і складаний iPhone.

