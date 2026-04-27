На ринку з'явився смартфон із найпотужнішою батареєю: як довго він працює

Компанія Vivo представила новий смартфон середнього класу Vivo Y600 Pro. Його головна особливість – автономність: це перший смартфон з акумулятором ємністю 10 200 мАг у компактному корпусі, пише PhoneArena. Зазвичай батареї такого обсягу характерні для захищених пристроїв або вузькоспеціалізованих гаджетів.

За даними компанії, повного заряду вистачить на 16 днів у режимі очікування, понад 24 години при помірному використанні та близько 12 годин під високим навантаженням. Також повідомляється, що батарея Y600 Pro забезпечує стабільний час роботи навіть при -60℃ і збереже 80% ємності навіть через шість років використання.

Крім того, Vivo Y600 Pro підтримує швидку дротову зарядку на 90 Вт, що дозволяє повністю зарядити батарею приблизно за 80 хвилин. Пристрій позиціюється як оптимальне рішення для любителів походів завдяки багатоденній роботі, вологозахисту IP69 і вдосконаленій антені для більш стабільного прийому мережі в складних умовах.

В іншому це типовий смартфон середнього класу. Апаратною основою став чіпсет Dimensity 7300e, обсяг ОЗУ – 8 або 12 ГБ на вибір. Охолодження забезпечує велика випарна камера. Екран – 6,83-дюймовий OLED з роздільною здатністю 1260p і частотою 120 Гц. Основний модуль лише один, на 50 Мп, без оптичної стабілізації.

Продажі Vivo Y600 Pro вже почалися в Китаї, ціни – від 290 до 425 доларів. Інформації про терміни виходу на глобальний ринок поки немає.

Раніше тести показали, скільки насправді працює смартфон з батареєю 10 000 мАг. При середньому навантаженні Realme P4 Power протримався рекордні 25 годин – це на 30% довше порівняно з класичними смартфонами на 5000-6000 мАг.

УНІАН розповідав, що у 2026 році смартфони з батареєю 10 000 мАг і більше стануть звичним явищем. У першу чергу це стосуватиметься моделей середнього класу від китайських виробників.

Вас також можуть зацікавити новини: