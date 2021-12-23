Наприклад, як додати скан документа у "Нотатки" та створити стопку віджетів на робочому столі.

Компанія Apple опублікувала на YouTube новий відеоролик, в якому поділилася деякими корисними порадами та підказками для iPhone. Вони стануть в пригоді недосвідченим користувачам смартфона.

Але їх, звичайно, набагато більше.

Якщо ви випадково ввели неправильну цифру в додатку "Калькулятор", змахніть вліво або вправо по екрану у верхній його частині. Починаючи з iOS 15, будь-який цікавий контент можна швидко закріпити в Повідомленнях": просто натисніть і утримуйте контент в ланцюжку повідомлень, а потім виберіть в контекстному меню пункт "Закріпити". Щоб скласти віджети в стопку на головному екрані, натисніть і утримуйте порожню область на головному екрані, поки застосунки не почнуть погойдуватися, а потім перетягніть віджет поверх іншого віджета. Щоб вибрати кілька фотографій, наприклад, у Safari, для додавання в інші програми, торкніться та утримуйте фотографію, потім перетягніть її в іншу частину екрана. Утримуючи, торкніться додаткових фотографій іншим пальцем для створення стопки, перейдіть в іншу програму, утримуючи стопку, і підніміть палець. Щоб створити заміну тексту, наприклад, "(с)" на"©", перейдіть в розділ "Налаштування" → "Основні" → "Клавіатура" → "Заміна тексту". Щоб відкрити програму "Камера" без розблокування iPhone, проведіть пальцем вліво на екрані блокування. Щоб сканувати документ у програмі "Нотатки", натисніть кнопку камери в нотатці, потім оберіть"Відсканувати документи" та помістіть його у видошукач. Починаючи з iOS 15, ви можете копіювати і вставляти реальний текст через застосунок "Камера". Розташуйте Айфон так, щоб текст відображався в кадрі камери, натисніть на кнопку "Сканувати текст" в нижньому правому куті і виберіть пункт "Копіювати". Щоб перейти до першої фотографії в альбомі у програмі "Фото", торкніться верхнього краю екрана. Щоб швидко отримати доступ до пошуку та пропозицій Siri з головного екрана, проведіть пальцем униз по центру екрана.

Раніше в цьому місяці Apple випустила велике оновлення для iPhone з новими функціями, включаючи розділ "Запчастини та історія обслуговування" і можливість скинути запаролений Айфон без підключення до комп'ютера.

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