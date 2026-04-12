Складено 'портрет' Android-смартфона, який купують найчастіше у 2026 році

За останніми даними, пристрої з екранами розміром 6–6,2 дюйма фактично стали нішевими.

Бенчмарк AnTuTu опублікував нове дослідження, в якому розкрив уподобання користувачів смартфонів. Зокрема, стали відомі найпопулярніші процесори, обсяг оперативної пам'яті, діагоналі екранів та інші характеристики пристроїв.

Одним із головних трендів 2026 року стало остаточне домінування великих екранів. Пристрої з діагоналлю понад 6,7 дюйма вже становлять майже половину всіх Android-смартфонів. Водночас компактний сегмент з екранами ~6-6,2 дюйма скоротився до 5%, фактично ставши нішевим та поступово зникаючим форматом.

Частота оновлення 120 герців остаточно закріпилася як новий базовий стандарт. Після подолання позначки в 50%, висока частота оновлення перестала бути флагманською фішкою і стала обов'язковою характеристикою навіть для смартфонів бюджетного класу. Навпаки, частка 60 Гц впала до 33%.

Найпопулярніша роздільна здатність сьогодні – 1080p, на яку припадає 50%. При цьому найдинамічнішим стандартом є 1.5K, який з'явився відносно недавно, але вже займає близько третини ринку, випереджаючи застарілий 720p.

Щодо апаратної частини, більшість користувачів обирають пристрої на базі Qualcomm Snapdragon (53%), які зберігають лідерство над MediaTek (35%). Також відзначається домінування 8-ядерних чіпів (97%), які практично повністю витіснили інші конфігурації.

Крім того, дані AnTuTu показують активне зростання конфігурацій пам'яті. Понад 75% користувачів віддають перевагу пристроям з 8 ГБ і 12 ГБ ОЗУ (39 та 36% відповідно). Найпопулярніший обсяг ПЗУ – 256 ГБ (49%) і 128 ГБ (26%).

Окрему увагу AnTuTu приділяє операційним системам. Так, перехід на Android 16 став найрізкішою квартальною зміною за останні роки: частка системи зросла відразу на 26% і тепер становить 52%. На другій позиції – п'ятнадцятий Android.

