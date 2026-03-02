Названо найпотужніший Android-смартфон у світі – це не Xiaomi чи Samsung

У топі дебютував iQOO 15 Ultra з активним охолодженням на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Бенчмарк AnTuTu оновив рейтинг найпотужніших Android-смартфонів. Актуальний топ очолив iQOO 15 Ultra з активним охолодженням на базі Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Він набрав 4,2 млн балів – це середній результат за підсумками всіх тестів за місяць, а не найвищий.

iQOO 15 Ultra позиціюється як ультимативне рішення для геймерів – з потужним чипсетом, величезною батареєю в тонкому корпусі і додатковими сенсорними курками на бічній грані. Пристрій здатний довше утримувати максимальну потужність без перегріву, відзначили розробники бенчмарку.

На другому місці розташований Red Magic 11 Pro+, який теж працює на найактуальнішій платформі Qualcomm. Замикає трійку лідерів vivo X300 Pro – всередині нього встановлений чіп Dimensity 9500 від конкуруючої MediaTek.

Решта топ-10 зайнята пристроями на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5. У списку також можна побачити Realme GT8 Pro, IQOO 15, Honor Magic 8 Pro, OnePlus 15, Honor Win і Redmi 90K Pro Maх. У всіх не менше 3,7 млн балів – для порівняння, iPhone 17 Pro Max в схожих тестах показує результат у 2,7 млн.

Новий суперфлагман Xiaomi 17 Ultra, який на початку січня представили для китайського ринку, в топ-10 не потрапив. Як і наддорогой Samsung Galaxy S25 Ultra.

Також AnTuTu оновив рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів середнього рівня. Рейтинг очолив Honor Power – це перша модель на базі однокристальної системи Dimensity 8500 Elite. Далі розташувалися пристрої Oppo, IQOO і Redmi.

Раніше експерти визначили смартфони з найкращою автономністю в 2026 році. Всього до списку увійшли 15 моделей – від преміальних флагманів до доступних Android-фонів вартістю менше 300 доларів.

Раніше Meizu оголосила, що компанія згортає виробництво смартфонів. Однією з ключових причин називається дефіцит пам'яті і зростання цін на комплектуючі.

