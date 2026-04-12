Дефіцит пам'яті змусив Android-виробників відмовитись від Ultra-смартфонів

Найбільші китайські виробники смартфонів призупиняють розробку топових моделей з приставкою Ultra, зосередившись на більш масових пристроях. Про це пише Phone Arena з посиланням на інсайдерів.

Головна причина – різке зростання вартості комплектуючих, насамперед пам'яті. Через це виробництво ультрафлагманів стає менш вигідним: такі пристрої отримують максимально потужне "залізо", але продаються гірше через високу ціну.

Альтернативний сценарій – підвищення цін, однак, як випливає зі звіту, вже на позначці близько 10 000 юанів ($1000) китайські смартфони опиняються в одній ціновій категорії з флагманами Samsung і Apple. За умови рівності цін споживачі, швидше за все, віддадуть перевагу iPhone і Galaxy, тому витрати на розробку Ultra-флагманів ризикують принести збиток.

При цьому Pro-моделі смартфонів, які зазвичай розташовуються на одну-дві сходинки нижче в продуктовій лінійці, залишаються затребуваними і забезпечують стабільні продажі, що робить їх пріоритетом для виробників.

Раніше джерела прогнозували, що криза пам'яті насамперед вдарить по бюджетних смартфонах, оскільки вартість комплекту 8 ГБ +256 ГБ стала становити значну частину собівартості після підвищення цін. Проте, свіжі дані показують, що проблема торкнулася всього ринку – нехай і з різною силою в кожному сегменті.

Раніше генеральний директор Nothing Карл Пей попередив про серйозні зміни на ринку смартфонів. Компаніям доведеться або підвищувати ціни (приблизно на 20-30%), або погіршувати характеристики.

За оцінками аналітиків, до кінця 2026 року багато виробників або підуть з ринку, або будуть змушені скоротити окремі продуктові напрямки через брак пам'яті. Так, колись популярні бренди ASUS і Meizu вже офіційно оголосили про вихід з ринку смартфонів.

