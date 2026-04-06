Інсайдер розкрив подробиці Samsung Galaxy S27 – з'явиться абсолютно нова модель

Galaxy S27 Pro буде займати позицію нижче за версію Ultra і стане альтернативою для тих, кому не потрібен стилус.

У серії Samsung Galaxy S27 з'явиться нова модель Pro – по суті, це буде копія Ultra, але без фірмового стилуса S Pen. Про це повідомляє PhoneArena з посиланням на інсайдера Ice Universe, який відомий своїми прогнозами, що збуваються.

Якщо інформація підтвердиться, серія Galaxy S27 вперше за довгий час складатиметься з чотирьох смартфонів:

базовий Galaxy S27

Galaxy S27+

Galaxy S27 Pro

Galaxy S27 Ultra

Передбачається, що відмова від S Pen у версії Galaxy S27 Pro може дати відразу кілька переваг. Наприклад, більше місця всередині корпусу для камери або акумулятора, а також більш компактний і тонкий дизайн. Не кажучи вже про зниження вартості порівняно з Ultra.

За інформацією Ice Universe, новий Pro-флагман може отримати камеру з основним сенсором 200 мегапікселів, як у Ultra, а також технологію Privacy Display, яка вперше з'явилася в Galaxy S26 Ultra. Таким чином, Samsung фактично повторить стратегію Apple з поділом на звичайні та Pro-версії.

Офіційної інформації від Samsung поки немає, і характеристики можуть змінитися до релізу, який очікується на початку 2027 року.

Раніше з'явилася інформація, що після довгих років очікування Galaxy S27 Ultra отримає велике оновлення камери. Samsung планує замінити відразу три ключові сенсори у складі камер: основний, надширококутний і фронтальний.

Також інсайдери дізналися, що Galaxy S27 Ultra може отримати технологію розпізнавання облич, яка перевершує Face ID. Вона нібито зможе впізнавати власника навіть у масці або сонцезахисних окулярах.

Вас також можуть зацікавити новини: