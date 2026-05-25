Як Galaxy S26, тільки дешевше: 'народний' флагман Samsung показали до анонсу (фото)

Дати анонсу поки що немає – очікується, що смартфон вийде у вересні.

На деяких закордонних маркетплейсах з'явилися сторінки з чохлами для Samsung Galaxy S26 FE від виробника DuxDucis – на них можна побачити, зокрема, дизайн майбутнього бюджетного флагмана. На це звернули увагу Notebookcheck.

Смартфон виконаний у фірмовій стилістиці останніх апаратів Samsung. Блок камер тепер виглядає більш цілісним і акуратно інтегрованим у корпус, а розташування модулів стало більш впорядкованим порівняно з попереднім поколінням смартфонів Galaxy FE.

Якщо вірити рендерам, Galaxy S26 FE збереже плоску бічну рамку і фронтальну камеру в центральному вирізі екрана. Сам екран плоский, з тонкими рамками. Кнопки живлення та гучності винесені на праву грань корпусу.

Відео дня

Деякі рендери чохлів демонструють магнітне кільце, що вказує на підтримку стандарту Qi2 та сумісність з магнітними аксесуарами.

Офіційна презентація Galaxy S26 FE очікується восени 2026 року. За попередніми витоками, ціна базової версії залишиться на рівні попереднього покоління і складе 649 доларів.

Раніше з витоків стали відомі деякі технічні характеристики пристрою. Наприклад, смартфон отримає 6,7-дюймовий OLED-екран з частотою оновлення 120 Гц, а також 50-Мп основну задню камеру, сканер відбитків, стереодинаміки та захист від пилу і води IP68.

А вже на початку 2027 року відбудеться презентація лінійки Samsung Galaxy S27. Компанія вперше за довгий час готує серйозне оновлення камери в Ultra-версії, а також абсолютно нову модель Pro.

Вас також можуть зацікавити новини: