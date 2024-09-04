Відеоролик YouTube зі звуковою доріжкою, яка здатна виштовхувати воду з динаміків смартфона, вже набрав близько 45 млн переглядів.

В інтернеті набирає популярності незвичайний спосіб порятунку смартфонів-потопельників - двохвилинне відео з низькочастотним звуком здатне виштовхувати воду з динаміків пристроїв. Автори The Verge, зацікавившись вірусним феноменом, перевірили, чи працює він.

Відеоролик, опублікований на YouTube чотири роки тому, вже зібрав близько 45 млн переглядів і понад 140 тисяч коментарів, багато з яких стверджують, що метод дійсно працює.

На відео записано низькочастотний гул, який змушує динамік телефону вібрувати на максимальній гучності. Ці вібрації допомагають виштовхнути воду назовні, навіть із найбільш важкодоступних місць усередині апарата. Схожа функція використовується в Apple Watch для видалення води, але там вона працює ефективніше через меншу кількість порожнин, через які вода може затекти всередину.

Для тестування цього методу було відібрано чотири смартфони різних моделей:

iPhone 13

Pixel 7 Pro

Pixel 3

Nokia 7.1.

Кожен пристрій на хвилину занурювали в ультрафіолетову ванну, імітуючи потрапляння у воду, потім струшували великі краплі і запускали "диво-відео". У результаті Pixel 7 Pro повністю висох, а Nokia 7.1, навпаки, практично вийшов з ладу. iPhone 13 і Pixel 3 показали середні результати: частково висохли, але сліди вологи все ж залишилися.

Висновки такі: відео працює, але гарантувати повне сушіння смартфона неможливо. І що більше років девайсу, то гірше в нього із захистом від води.

Крім того, фахівці зазначили, що навіть якщо вода частково вийде з динаміків, вона однаково може залишитися в інших частинах гаджета, як-от кнопки, роз'єм для зарядки або слот для SIM-карти. Волога в цих місцях може з часом призвести до корозії контактів і виходу смартфона з ладу.

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