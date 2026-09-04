Користувачі назвали найкращий Android-смартфон: він набрав 97% позитивних відгуків

На вершині списку опинився флагман Xiaomi з рекордною батареєю та великим AMOLED-дисплеєм.

Бенчмарк AnTuTu оновив список Android-смартфонів із найбільшою кількістю позитивних відгуків користувачів. Лідером рейтингу за серпень 2026 року несподівано став Xiaomi17 Max, а дві наступні позиції посіли моделі Oppo.

Xiaomi 17 Max другий місяць поспіль входить до трійки лідерів, але вперше зміг піднятися на вершину рейтингу, набравши 97,58% позитивних відгуків. Серед головних особливостей моделі – 6,9-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 120 Гц, флагманський чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, акумулятор на 8000 мАг, підтримка швидкої зарядки 100 Вт і бездротової зарядки 50 Вт.

Особливу увагу Xiaomi приділила камерам: пристрій отримав потрійний модуль з головним сенсором на 200 Мп і підтримкою Leica, а також додатковими 50-Мп надширококутним і перископічним телеоб'єктивом із 3-кратним оптичним зумом. Серед інших особливостей – корпус із захистом IP68/IP69, ультразвуковий сканер відбитків пальців і стереодинаміки.

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Друге місце посів Oppo K15 Pro+, який набрав 97,42% позитивних оцінок. Смартфон робить ставку на мобільний геймінг і продуктивність: він оснащений процесором Dimensity 9500s, системою активного охолодження, AMOLED-екраном із частотою 165 Гц та батареєю ємністю 8000 мАг із зарядкою 100 Вт.

Третє місце посів складаний OPPO Find N5 з результатом 96,52%. Він став єдиним гнучким телефоном у рейтингу. Користувачі особливо високо оцінили його компактність: пристрій має товщину 8,93 мм у складеному стані та важить усього 229 грамів.

Також до рейтингу найкращих увійшли Nubia Z80 Ultra, Redmi K90 Ultra, Oppo Find X9 Ultra, Nubia Z70S Ultra Photographer Edition, Oppo Find X8 Ultra, Xiaomi 15 Ultra та Realme GT8 Pro. Усі вони отримали рейтинг задоволеності не нижче 93%.

Якщо ви шукаєте новий смартфон, AnTuTu також оновив рейтинги Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності. Усі пристрої розділили на 5 цінових категорій: від супербюджетних до флагманських.

Експерти знайшли смартфон дешевше за 200 доларів, якого більшості користувачів вистачить "з головою". Пристрій забезпечує тривалий час роботи, підтримку бездротової зарядки та функції, рідкісні для бюджетного класу.

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