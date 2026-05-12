Xiaomi несподівано оновила старі популярні смартфони: кому пощастило

Оновлення усуває критичні проблеми та підвищує загальну стабільність роботи системи.

Xiaomi несподівано випустила оновлення HyperOS для низки смартфонів, які офіційно отримали статус End-of-Life (EOL), тобто завершили життєвий цикл. Зазвичай це означає припинення випуску як нових функцій, так і патчів безпеки, але цього разу виробник зробив виняток.

За даними Gizmochina, свіже оновлення ПЗ отримали або отримають такі пристрої:

Xiaomi 11i;

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Redmi K60e;

Redmi Note 11 Pro+;

Poco F4;

Poco F4 GT.

Згідно зі списком змін, свіже оновлення HyperOS спрямоване на усунення окремих програмних збоїв, а також на підвищення загальної стабільності роботи системи.

Оновлення також включає свіжий патч безпеки Android (лютий 2026 року), що тимчасово підвищує рівень захисту пристроїв. Перевірити наявність доступних оновлень можна через меню "Налаштування".

Журналісти відзначають, що це свого роду "прощальний апдейт" для пристроїв, офіційна підтримка яких була припинена на початку 2026 року. Після цього оновлення подальші версії HyperOS або патчі безпеки для цих моделей не очікуються.

Хоча смартфони продовжують повноцінно працювати, відсутність майбутніх оновлень з часом може підвищити ризики безпеки, тому користувачам рекомендується розглянути перехід на новіші моделі.

Раніше в інтернеті з'явився список iPhone, які зможуть оновитися до iOS 27. За даними витоку, Apple збирається припинити підтримку відразу чотирьох популярних моделей.

УНІАН публікував повний список гаджетів, які отримають Android 17. Важливо розуміти вже зараз, чи отримає ваш смартфон нову прошивку – чи є сенс чекати оновлення або, можливо, час задуматися про апгрейд.

