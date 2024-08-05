Першими апдейт отримають флагманські моделі, а бюджетники і середняки будуть оновлюватися весь 2025 рік.

У жовтні 2024 року, разом із виходом смартфонів серії Xiaomi 15, компанія почне розсилати нову версію своєї оболонки HyperOS. У мережі вже з'явилися списки функцій і телефонів як основною торговою маркою, так і під брендами Redmi і Poco, які можна буде оновити.

Стверджується, що HyperOS 2.0 стане одним із найбільших оновлень ПЗ в історії Xiaomi. Апдейт міститиме збільшення часу автономної роботи, підвищення продуктивності, нові функції безпеки, а також безшовну взаємодію між усіма пристроями Xiaomi, які є у користувача.

Які смартфони отримають HyperOS 2.0

Xiaomi:

Відео дня

Xiaomi Mi 11 Xiaomi / Mi 11 Pro / Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi MIX Fold 2

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi 12S

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi Civi 2

Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi:

Redmi K50 Gaming

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Explorer (Discovery)

Redmi Note 12R Pro / Redmi Note 12

Redmi 11 Prime

Redmi K50i / Redmi K50i Pro / Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 12 Pro Speed Edition

Redmi 12C

Redmi K60E

Redmi K60 Pro

Redmi K60

Redmi Note 12 NFC 4G

Redmi 11 Prime 5G / Redmi 10 5G / Redmi 10 Prime+ 5G / Redmi Note 11E

Redmi Note 11R

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro+

Redmi Note 13R Pro / Redmi Note 13 5G

Redmi K70 Pro

Redmi K70E

Redmi K70

Redmi 13R / Redmi 13C 5G

Redmi K60 Ultra

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 4G NFC

Redmi 12 5G / Redmi Note 12R

Redmi 12

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Turbo 3

POCO:

POCO F4

POCO F4 GT

POCO F4 Pro

POCO M5

POCO X4 GT Pro / POCO X4 GT

POCO X5 Pro 5G

POCO C55

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO M4 5G

POCO F5 5G

POCO X6 5G

POCO X6 Pro

POCO M6 Pro

POCO M6 Pro 4G

POCO F6

Першими HyperOS 2.0 зможуть оцінити власники смартфонів Xiaomi 15 – вона буде встановлена за замовчуванням. Далі оновляться флагманські моделі, а ась вже повноцінне розгортання нової ОС для більшості пристроїв стартує у 2025-му і триватиме весь рік.

Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Нещодавно Xiaomi внеслаа до такого списку Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10 та інші популярні моделі. А всього до кінця 2024 року компания припинить підтримку понад 30 смартфонів.

Раніше з'явилася інформація, що Xiaomi дозволить користувачам відключати рекламу у своїх смартфонах. Пізніше компанія спростувала появу такої функції, але все ж пообіцяла скоротити кількість встановлених додатків.

Вас також можуть зацікавити новини: