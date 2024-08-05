HyperOS 2.0 для смартфонів Xiaomi: коли вийде і хто оновиться / фото Xiaomi

У жовтні 2024 року, разом із виходом смартфонів серії Xiaomi 15, компанія почне розсилати нову версію своєї оболонки HyperOS. У мережі вже з'явилися списки функцій і телефонів як основною торговою маркою, так і під брендами Redmi і Poco, які можна буде оновити.

Стверджується, що HyperOS 2.0 стане одним із найбільших оновлень ПЗ в історії Xiaomi. Апдейт міститиме збільшення часу автономної роботи, підвищення продуктивності, нові функції безпеки, а також безшовну взаємодію між усіма пристроями Xiaomi, які є у користувача.

Які смартфони отримають HyperOS 2.0

Xiaomi:

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  • Xiaomi Mi 11 Xiaomi / Mi 11 Pro / Xiaomi Mi 11 Ultra
  • Xiaomi 11T Pro
  • Xiaomi 11T
  • Xiaomi Mi 11 LE / Xiaomi 11 Lite 5G NE
  • Xiaomi 12 Pro
  • Xiaomi 12
  • Xiaomi 12S Ultra
  • Xiaomi MIX Fold 2
  • Xiaomi 12 Lite
  • Xiaomi Civi 1S
  • Xiaomi 12S
  • Xiaomi 12T Pro
  • Xiaomi 12S Pro
  • Xiaomi 12T
  • Xiaomi 13 Lite
  • Xiaomi Civi 2
  • Xiaomi 12 Pro Dimensity Edition
  • Xiaomi 13 Pro
  • Xiaomi 13
  • Xiaomi 13 Ultra
  • Xiaomi 14
  • Xiaomi 14 Pro
  • Xiaomi 14 Ultra
  • Xiaomi 13T Pro
  • Xiaomi 13T
  • Xiaomi Civi 3
  • Xiaomi Mix Fold 3
  • Xiaomi Civi 4 Pro

Redmi:

  • Redmi K50 Gaming
  • Redmi K50
  • Redmi K50 Pro
  • Redmi K50 Ultra
  • Redmi Note 12 Pro / Redmi Note 12 Pro+ / Redmi Note 12 Explorer (Discovery)
  • Redmi Note 12R Pro / Redmi Note 12
  • Redmi 11 Prime
  • Redmi K50i / Redmi K50i Pro / Redmi Note 11T Pro / Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi Note 12 Pro Speed Edition
  • Redmi 12C
  • Redmi K60E
  • Redmi K60 Pro
  • Redmi K60
  • Redmi Note 12 NFC 4G
  • Redmi 11 Prime 5G / Redmi 10 5G / Redmi 10 Prime+ 5G / Redmi Note 11E
  • Redmi Note 11R
  • Redmi Note 12 Turbo
  • Redmi Note 12 4G
  • Redmi Note 12S
  • Redmi Note 13 Pro
  • Redmi Note 13 Pro+
  • Redmi Note 13R Pro / Redmi Note 13 5G
  • Redmi K70 Pro
  • Redmi K70E
  • Redmi K70
  • Redmi 13R / Redmi 13C 5G
  • Redmi K60 Ultra
  • Redmi Note 13 4G
  • Redmi Note 13 4G NFC
  • Redmi 12 5G / Redmi Note 12R
  • Redmi 12
  • Redmi Note 13 Pro 4G
  • Redmi Turbo 3

POCO:

  • POCO F4
  • POCO F4 GT
  • POCO F4 Pro
  • POCO M5
  • POCO X4 GT Pro / POCO X4 GT
  • POCO X5 Pro 5G
  • POCO C55
  • POCO F5 Pro
  • POCO X5 5G
  • POCO M4 5G
  • POCO F5 5G
  • POCO X6 5G
  • POCO X6 Pro
  • POCO M6 Pro
  • POCO M6 Pro 4G
  • POCO F6

Першими HyperOS 2.0 зможуть оцінити власники смартфонів Xiaomi 15 – вона буде встановлена за замовчуванням. Далі оновляться флагманські моделі, а ась вже повноцінне розгортання нової ОС для більшості пристроїв стартує у 2025-му і триватиме весь рік.

Абсолютно точно оновлення не прийде на пристрої, які виробник визнав застарілими і припинив підтримку. Нещодавно Xiaomi внеслаа до такого списку Redmi Note 10, Xiaomi Mi 10 та інші популярні моделі. А всього до кінця 2024 року компания припинить підтримку понад 30 смартфонів.

Раніше з'явилася інформація, що Xiaomi дозволить користувачам відключати рекламу у своїх смартфонах. Пізніше компанія спростувала появу такої функції, але все ж пообіцяла скоротити кількість встановлених додатків.

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