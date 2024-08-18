Оглядачі називають Smart Band 9 найбільшим оновленням в історії популярного трекера.

Через місяць після дебюту в Китаї компанія Xiaomi офіційно представила фітнес-трекер Smart Band 9 на міжнародному ринку. Оглядачі називають його найбільшим оновленням в історії популярного трекера.

Пристрій має 1,62-дюймовий AMOLED-дисплей із частотою 60 Гц і піковою яскравістю 1200 ніт. Корпус виготовлений з алюмінію. Все управління відбувається через сенсорний дисплей, фізичних кнопок немає.

Xiaomi каже, що точність відстеження сну зросла на 7,9%, а серцевого ритму - на 16%. Додатково до всього, браслет Smart Band 9 вигідно відрізняється від попередника часом автономної роботи - до 21 дня при звичайному використанні проти 16 у Band 8. Також з'явився лінійний вібромотор з 20 режимами вібрації.

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З інших особливостей Smart Band 9: визначення ЧСС і SpO2, 150 режимів тренувань, водозахист 5ATM і Bluetooth 5.4. Гаджет доступний у чотирьох кольорах: Arctic Blue, Glacier Silver, Midnight Black і Mystic Rose.

Новинка надійшла в продаж у Європі за ціною 40 євро (близько 1800 грн). Це базова версія розумного браслета без чипа NFC.

Раніше повідомлялося, що всі майбутні смартфони Xiaomi стануть справжніми монстрами автономності. Зокрема, одна з моделей буде оснащена акумулятором ємністю 7500 мАг і швидкою зарядкою потужністю 100 Вт.

У жовтні очікується презентація Xiaomi 15 і реліз HyperOS 2.0. У мережі вже з'явилися списки функцій і смартфонів як основною торговою маркою, так і під брендами Redmi і Poco, які можна буде оновити.

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