Здається, найближчим часом масового розгортання супутникового зв'язку чекати не варто.

Ранні чутки вказували на те, Samsung слідом за Apple і Huawei готується до впровадження двосторонньої супутникової комунікаційної системи в свою майбутню лінійку Galaxy S24. Але, судячи з усього, нові флагмани обійдуться без супутникового зв'язку.

За інформацією порталу Wccf Tech, компанія вже розіслала крупним корейським стільниковим операторам тестові зразки Galaxy S24 Ultra. І виявилося, що ці смартфони не мають підтримки супутникового зв'язку.

Є ймовірність, що в тестових зразках смартфона супутниковий зв'язок вимкнули, а Samsung надасть цю функцію у фінальній збірці. Однак, на думку WCCF Tech, найбільш ймовірно все ж те, що компанія вирішила просто відмовитися від цієї функції, що напевно засмутить багатьох користувачів.

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Як відомо, підтримка супутникового зв'язку з'явилася в iPhone ще в 2022 році, пізніше її реалізували в iPhone 15. Huawei теж впровадила цю фішку, але пішла далі: її флагмани Mate 60 дозволяють не тільки обмінюватися СМС, але і дзвонити з використанням супутникового зв'язку.

Однак якщо супутниковий зв'язок в iPhone працює лише в США і Канаді, то у випадку з пристроями Huawei вона ексклюзив для Китаю. Тому очікувалося, що якби Samsung реалізувала супутниковий зв'язок у своїх флагманах, ця функція нарешті стала б загальнодоступною.

Samsung Galaxy S24: ціна, фішки і дата виходу

Флагманську лінійку Samsung Galaxy S24 офіційно представлять 17 січня, а в продаж вона надійде в кінці місяця. Якщо базові моделі подешевшають, то топова модель Galaxy S24 Ultra навпаки зросте в ціні, хоч і не набагато.

У разі відсутності функції супутникового зв'язку, основний упор виробник зробить на штучному інтелекті. Samsung хоче зробити "найрозумніші смартфони на ринку", обігнавши Google Pixel 8 у можливостях ШІ. Наприклад, смартфони отримають функцію синхронного перекладу мови під час дзвінків.

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