Найтоповіша модель з накопичувачем на 1 ТБ обійдеться в понад 1800 євро.

Флагманську лінійку Samsung Galaxy S24 офіційно представлять в середині січня, а в продаж вона надійде в кінці місяця. Кілька інсайдерів вже повідомили ціни, в тому числі для європейських користувачів.

Якщо чутки підтвердяться, Galaxy S24 і Galaxy S24+ будуть коштувати дешевше, ніж попередники. Цінник на новинки складе 900 і 1149 євро відповідно – тоді як Galaxy S23 й S23+ стартували з 950 і 1200 євро.

А ось S24 Ultra навпаки подорожчає на 50 євро – флагманський камерофон обійдеться мінімум в 1450 євро (~61 500 грн) за початкову версію з 256 ГБ пам'яті. А найтоповіша модель з накопичувачем на 1 ТБ буде коштувати 1809 євро (~76 500 грн). Для порівняння, за iPhone 15 Pro Max в топової конфігурації просять 1599 євро.

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Samsung Galaxy S24: які оновлення отримає нова лінійка

Характеристики серії Galaxy S24 вже теж відомі. Компанія збирається реалізувати в ній всі найактуальніші тренди і "фішки". Як мінімум, ми чули про супутниковий зв'язок і титанову рамку, а акумулятор прокачають за технологією електромобілів, завдяки чому автономність стане ще значніше.

Також Samsung хоче створити "найрозумніші смартфони на ринку", тим самим обійшовши Google Pixel в можливостях ШІ. Виробник вже оголосив, що додасть в новинки функцію синхронного перекладу мови під час телефонних дзвінків.

У плані дизайну змін буде по мінімуму, якщо не брати до уваги плоский екран у топової моделі Ultra. Цікаво, що Samsung, яка багато років тому і ввела моду на вигнуті екрани, закінчує випускати такі моделі однією з перших.

Нагадаємо, в кінці жовтня Samsung випустила "народний" смартфон Galaxy S23 FE – він майже як S23, але дешевше. Як з'ясувалося, цей середняк має одну з найкращих камер на ринку, поступаючись лише Pixel 7 та 7a у своєму класі.

Водночас УНІАН зібрав все, що вже відомо про iPhone 16. На відміну від iPhone 2023 року, в майбутніх смартфонах змінитися має майже все, від розмірів екрана до появи штучного інтелекту.

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