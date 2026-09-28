Названо найвище оцінену гру 2026 року у Steam – творці не очікували такого успіху

Тайтл може похвалитися середнім рейтингом 9,83 бала на основі понад 400 тисяч відгуків.

Гра Palworld продовжує набирати популярність після виходу масштабного оновлення 1.0. Незважаючи на те, що "виживач" вже давно знаходиться в ранньому доступі, повноцінний реліз знову привернув до неї увагу гравців. Зараз Palworld утримує високі позиції в глобальних чартах Steam, випереджаючи за кількістю онлайн-гравців Overwatch і GTA 5.

Ба більше, Palworld посіла перше місце серед ігор, випущених у 2026 році, за оцінками користувачів Steam. Згідно з даними Steam250, за оцінками Palworld випереджає Valheim, Resident Evil Requiem та Pragmata.

Досягнення Palworld особливо примітне, зважаючи на масштабну хвилю критики, яка супроводжувала гру з моменту анонсу. Гру критикували за зовнішню схожість істот (Палів) з покемонами, а деякі звинувачували розробників у використанні ШІ. Керівник студії-розробника Pocketpair Джон "Баккі" Баклі назвав такий теплий прийом релізної версії "нічим іншим, як дивом".

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Розробник подякував фанатам за підтримку та зазначив, що, попри інтернет-тренд критикувати проєкт, показники продажів і реальні оцінки геймерів говорять самі за себе. Баклі також пожартував, що студія навряд чи засмутиться, якщо Palworld залишиться без номінацій на ігрових преміях.

Palworld – це суміш "Покемонів", Genshin Impact та Rust. Гравцям доведеться досліджувати великий відкритий світ і збирати в ньому фентезійних істот, яких можна відправляти битися, працювати на фабриках або будувати споруди.

Наразі Palworld має дуже високий рейтинг – 94% у Steam, що базується на понад 400 000 відгуків від ігрової спільноти. Раніше вона стала однією з трьох відеоігор, які коли-небудь подолали позначку в 2 млн одночасних гравців у Steam. Інші дві – PUBG та Black Myth: Wukong.

Напередодні Rockstar представила колекційне видання GTA 6, вартість якого становить $400. Примітно, що копії гри в комплекті немає – її доведеться купувати окремо.

Тим часом у EGS безкоштовно роздають дві якісні гри на 100+ годин. Це карткова roguelike-гра з незвичайною механікою та видовищний автобатлер про битви роботів.

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