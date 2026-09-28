Названо найвище оцінену гру 2026 року у Steam – творці не очікували такого успіху

Гра Palworld продовжує набирати популярність після виходу масштабного оновлення 1.0. Незважаючи на те, що "виживач" вже давно знаходиться в ранньому доступі, повноцінний реліз знову привернув до неї увагу гравців. Зараз Palworld утримує високі позиції в глобальних чартах Steam, випереджаючи за кількістю онлайн-гравців Overwatch і GTA 5.
Ба більше, Palworld посіла перше місце серед ігор, випущених у 2026 році, за оцінками користувачів Steam. Згідно з даними Steam250, за оцінками Palworld випереджає Valheim, Resident Evil Requiem та Pragmata.
Досягнення Palworld особливо примітне, зважаючи на масштабну хвилю критики, яка супроводжувала гру з моменту анонсу. Гру критикували за зовнішню схожість істот (Палів) з покемонами, а деякі звинувачували розробників у використанні ШІ. Керівник студії-розробника Pocketpair Джон "Баккі" Баклі назвав такий теплий прийом релізної версії "нічим іншим, як дивом".
Розробник подякував фанатам за підтримку та зазначив, що, попри інтернет-тренд критикувати проєкт, показники продажів і реальні оцінки геймерів говорять самі за себе. Баклі також пожартував, що студія навряд чи засмутиться, якщо Palworld залишиться без номінацій на ігрових преміях.
Palworld – це суміш "Покемонів", Genshin Impact та Rust. Гравцям доведеться досліджувати великий відкритий світ і збирати в ньому фентезійних істот, яких можна відправляти битися, працювати на фабриках або будувати споруди.
Наразі Palworld має дуже високий рейтинг – 94% у Steam, що базується на понад 400 000 відгуків від ігрової спільноти. Раніше вона стала однією з трьох відеоігор, які коли-небудь подолали позначку в 2 млн одночасних гравців у Steam. Інші дві – PUBG та Black Myth: Wukong.
Напередодні Rockstar представила колекційне видання GTA 6, вартість якого становить $400. Примітно, що копії гри в комплекті немає – її доведеться купувати окремо.
Тим часом у EGS безкоштовно роздають дві якісні гри на 100+ годин. Це карткова roguelike-гра з незвичайною механікою та видовищний автобатлер про битви роботів.