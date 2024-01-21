На цей момент у грі одночасно знаходиться понад 1 млн геймерів.

Днями в магазині Steam вийшла весела гра під назвою Palworld, натхненна всесвітом Покемонів. Відтоді вона те й робить, що б'є всілякі рекорди і показує видатні продажі, шокуючи геймерську спільноту.

Якщо вчора, 20 січня, піковий онлайн в грі становив 370 тис гравців, то вже сьогодні він переступив позначку в 1.2 мільйона. На цей момент Palworld є лідером за кількістю гравців в онлайні Steam, обійшовши CS2, Dota 2 та інших "титанів".

До того ж, Palworld стала шостою в списку ігор з найбільшим онлайном в Steam за весь час. Багатокористувацький проєкт вже випередив за цим показником Elden Ring, Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy і Baldur's Gate 3. Таким чином в топ-5 немає жодної одиночної гри.

Незважаючи на те, що Palworld вийшов лише в ранньому доступі, за перші два дні з цього моменту було продано понад три мільйони примірників проєкту. Про це розробники зі студії Pocketpair повідомили у своєму твіттері.

Palworld – що потрібно знати про гру

Palworld – це суміш "Покемонів", Genshin Impact та Rust. У цій грі гравцям потрібно досліджувати великий відкритий світ і збирати в ньому фентезійних істот, яких можна відправляти битися, працювати на фабриках або будувати будівлі.

Гра вийшла в ранньому доступі в Steam, на Xbox і в Game Pass і має понад 93% позитивних відгуків. Гравці зазвичай хвалять великий світ, ненудний геймплей і багато таємниць для відкриттів. Найголовніше, що незважаючи на такий формат релізу, у грі є чим зайнятися, а контенту і реіграбельності вистачить на довго.

В українському Steam Palworld зараз можна купити за 540 грн з урахуванням знижки 10% (триватиме до 25 січня).

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