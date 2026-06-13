Маловідомі інді та гучні блокбастери: 10 найкращих ігор першої половини 2026

До списку увійшли лише ті ігри, які вийшли в період з 1 січня по 1 червня 2026 року.

Британське видання The Guardian опублікувало рейтинг найкращих відеоігор 2026 року, виділивши проєкти, які вже встигли здивувати гравців і критиків. До топу увійшли як хітові блокбастери, так і унікальні інді-ігри, що пропонують свіжі ідеї та оригінальний геймплей.

Одним із головних релізів року журналісти назвали нову гру про Джеймса Бонда – 007 First Light. Проєкт від IO Interactive розповідає про ранні роки легендарного агента й поєднує кінематографічні погоні та постановочні екшен-сцени в дусі Uncharted та елементи стелсу з Hitman. На гравців чекають погоні, шпигунські гаджети та видовищні місії по всьому світу.

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Також до числа найкращих ігор першої половини 2026-го увійшла гоночна аркада Forza Horizon 6. Розробникам вдалося зробити карту більшою, але при цьому різноманітнішою. Окремої похвали заслужили графіка, реалістичність японських декорацій та покращена система водіння.

Capcom за перші шість місяців встигла випустити дві хітові гри – Pragmata та Resident Evil Requiem. У Pragmata геймери вирушать на Місяць досліджувати небезпечний футуристичний світ разом із дівчинкою-андроїдом. Гру хвалять за цікавих персонажів та унікальну бойову систему.

Requiem же продовжує традиції франшизи, роблячи ставку на виживання, напружену атмосферу та класичний survival horror у сучасному виконанні.

У добірці The Guardian представлені й менш відомі тайтли. Так, оглядачі відзначили Cairn – незвичайний симулятор альпінізму, де геймери буквально керують рухами кожної руки та ноги героя. Також не варто пропускати Forbidden Solitaire – карткову хоррор-гру з елементами слешера.

Загалом редакція виділила десять ігор, але не присудила їм жодних рейтингових місць – усі титули рівноцінні в очах журналістів.

10 найкращих ігор першої половини 2026 року

007 First Light (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)

Forza Horizon 6 (ПК, Xbox Series)

Resident Evil: Requiem (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)

Pragmata (ПК, Xbox Series, PlayStation 5, Switch 2)

Saros (PlayStation 5)

Cairn (ПК, PlayStation 5)

Pokémon Pokopia (Switch 2)

Titanium Court (ПК)

Mythmatch (ПК)

Forbidden Solitaire (ПК)

Нагадаємо, у Steam безкоштовно роздають одразу 3 ігри з дуже позитивними відгуками. ПК-геймери можуть додати до своїх бібліотек атмосферний симулятор виживання, хоррор та інтерактивну драму від авторів Life is Strange.

Тим часом у PS Store триває піврічний розпродаж. У його рамках можна з вигодою до 90% придбати понад 3 тис. різних ігор та доповнень до них.

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