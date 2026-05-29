Вийшла найбільш високооцінена гра 2026 року – і вона коштує дешевше 500 грн

Пригодницький ретро-екшен випередив Resident Evil Requiem та Forza Horizon 6.

Позавчора журналісти поділилися оглядами Mina the Hollower. Нова гра від авторів Shovel Knight не тільки перевершила попередній тайтл за оцінками, але й стала найвище оціненою новинкою 2026 року, звернули увагу ЗМІ.

Середній бал гри на Metacritic склав 92 з 100, випередивши попереднього лідера Forza Horizon 6 на 1 бал. Третє місце поділили Pokémon Pokopia та Resident Evil Requiem з 89 балами.

"Зельда" від розробників Shovel Knight порадувала критиків різноманітністю механік, безліччю гаджетів і свободою дослідження, а також складністю поєдинків. Під час їх створення розробники надихалися Dark Souls.

За жанром це 2D-гра, але не у звичному жанрі платформера, а пригодницький 2D-екшен з видом зверху. Гравець бере під управління мишу, на ім'я Міна, яка лупцює потойбічних ворогів батогом і намагається захистити залишки проклятого острова.

Перші відгуки геймерів про гру теж виявилися високими – рейтинг Mina the Hollower у Steam становить 89%. Стартовий онлайн-показник новинки перевищив 8 тис. осіб.

В українському Steam ціна на гру одна з найнижчих і становить всього 430 гривень. Також Mina the Hollower доступна на PlayStation 4 & 5, Xbox One & Series X/S та Switch & Switch 2.

Нагадаємо, у PS Store триває масштабний розпродаж Days of Play, який триватиме до 11 червня. Крім усіх інших ігор, першу знижку отримав хоррор-екшен Resident Evil Requiem.

