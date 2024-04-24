Тепер не вийде повернути кошти за гру з пріоритетним доступом, у яку пограли понад дві години.

Компанія Valve розповіла про нову політику повернень коштів за куплені ігри в магазині Steam. Зміни набули чинності, починаючи з сьогодні.

Як свідчать правила Steam, користувач може повернути гроші за гру, яка йому не сподобалася, протягом двох тижнів з моменту її купівлі, але час, проведений у грі, не повинен перевищувати 2 години.

Водночас серед розробників популярна практика дарувати ранній доступ до гри за передзамовлення Deluxe-видань. Це давало змогу зіграти у гру за кілька днів до офіційного релізу. На практиці, багато хто спеціально купував такі видання, отримував ранній доступ, проходив гру за перші дні і просив повернення коштів, оскільки Steam не враховує час, проведений у грі в рамках цього "раннього" доступу.

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Тепер такий "трюк" перестане працювати. Як і раніше, зробити запит на повернення коштів можна буде протягом 14 днів після купівлі, але тільки в тому разі, якщо награно не більше двох годин загалом – відтепер ураховується час проведений у грі як до релізу, так і після.

Більшість геймерів сприйняли нововведення без претензій, зазначивши, що це звучить справедливо, але є й ті, хто розкритикував нове правило. За їхніми словами, двох годин банально недостатньо, щоб оцінити якість продукту.

Наприкінці березня Steam отримав важливий апдейт – ділитися іграми з друзями стало простіше. Нова механіка є єдиним простором для кількох людей і непоганим способом заощадити на покупці ігор.

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