Оголошено найпродаванішу гру 2025 року, і це не Call of Duty

Battlefield вперше в історії обійшла за продажами шутер Activision за календарний рік.

Компанія Circana, яка відстежує ігровий ринок США, опублікувала рейтинг найбільш продаваних ігор 2025 року, що об'єднує фізичні та цифрові продажі. І головна сенсація: найуспішнішою грою стала не Call of Duty, як багато хто очікував, а Battlefield 6, пише GameDaily.

Battlefield 6 впевнено посіла перше місце в рейтингу продажів, залишивши далеко позаду всіх конкурентів. Результат особливо вражає, враховуючи, що на досягнення такого успіху грі знадобилося всього три місяці з моменту релізу.

Black Ops 7 опинилася лише на п'ятому місці – це найнижчий результат франшизи з 2008 року. Тоді Call of Duty: World at War посіла сьому сходинку. Відтоді ігри серії завжди були на першій позиції, крім тих років, коли виходили Red Dead Redemption 2 (2018) і Hogwarts Legacy (2023).

Топ-20 найбільш продаваних ігор виглядає наступним чином:

Battlefield 6; NBA 2K26; Borderlands 4; Monster Hunter Wilds; Call of Duty: Black Ops 7; Madden NFL 26; EA Sports College Football; EA Sports FC 26; The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered; Call of Duty: Black Ops 6; Ghost of Yotei; MLB: The Show 25; Minecraft; Elden Ring Nightreign; Kingdom Come: Deliverance 2; Forza Horizon 5; Pokemon Legends: Z-A; WWE 2K25; Split Fiction; GTA 5.

Примітно, що в списку представлені не тільки новинки 2025 року, але і більш старі відеоігри, які продовжують стабільно продаватися завдяки популярності або ремастерам. Це показує, що у гравців зберігається інтерес не тільки до свіжих релізів, але і до "вічних хітів".

Раніше EA і Battlefield Studios перенесли запуск другого сезону Battlefield 6 майже на місяць, щоб доопрацювати новий контент з урахуванням відгуків гравців. Нещодавно розробники поділилися планами на підтримку шутера – в гру, наприклад, повернуть карту Golmud Railway з Battlefield 4.

Тим часом Battlefield 6 втратив понад 90% гравців Steam з моменту релізу. Якщо на запуску шутер міг похвалитися піковим онлайном у 747,4 тис. осіб, то в січні максимальний добовий показник скоротився до 85-100 тис.

