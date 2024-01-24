Нова опція наведе порядок у вашій галереї одним кліком.

Розробники сервісу Google "Фото" оголосила про впровадження нової функції, яка наведе порядок у вашій медіатеці одним кліком. Спочатку нововведення дебютувало у листопаді 2023 року на iOS, а тепер добралося і до Android.

Як повідомляє 9to5Google, функція Photo Stack (Стопки Фото) групує схожі знімки разом, щоб довести до ладу стрічку фотографій користувача. Це особливо буде корисно тим, хто часто робить декілька знімків одночасно для досягнення найкращого результату.

Додаток залучає ШІ: він, розуміючи, що певні знімки були зроблені в однаковій локації протягом невеликого проміжку часу, сортує їх "в стопки" – раніше такі знімки просто розкидалися в кілька рядів по стрічці.

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Щоб ця функція запрацювала, її треба активувати вручну. Відрийте налаштування "Google Фото" і переведіть тумблер Stack similar photos в активне положення. Тепер додаток буде впорядковувати всі ваші знімки за вас.

Додаток Google Photos вважається одним з найпопулярніших засобів для зберігання та обміну фотографіями на смартфонах, включаючи Android та iOS. На цей момент додаток використовують понад 1 мільярд людей у всьому світі.

Раніше Google "Фото" навчився резервувати фото у форматі RAW. Оскільки в останні роки все більше смартфонів навчилися робити знімки без втрати якості, тепер вони автоматично завантажуються в "хмару" Google.

Своєю чергою, оглядачі відомого порталу Tom's Guide назвали Pixel 7a від Google найкращим Android-смартфоном з точки зору ціна-якість. Він вийшов ще в травні 2023 року, але досі залишається найоптимальнішим варіантом за свої гроші.

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