Він вийшов ще в травні 2023 року, але досі залишається найоптимальнішим варіантом за свої гроші.

Ринок середньобюджетних смартфонів – один з найпопулярніших сегментів для покупців, які не хочуть витрачати тисячі доларів на наворочені флагмани. Однак підібрати недорогий пристрій з максимально навороченою начинкою часто складніше, ніж купити просунутий дорогий апарат.

Фахівці відомого порталу Tom's Guide назвали Pixel 7a від Google найкращим Android-смартфоном за співвідношенням ціни і якості на початок 2024 року. Він вийшов ще в травні 2023 року, але досі залишається найоптимальнішим варіантом для більшості.

Google щороку випускає недорогі смартфони середнього класу з найкращою камерою у своєму класі. Однак у випадку з Pixel 7a, компанія вивела свою бюджетну лінійку на новий рівень, який став ще ближче до девайсів преміум-класу.

Чим хороший Pixel 7a

Камера: на задній панелі знаходиться подвійна камера з об'єктивами на 64 і 13 мегапікселів. Цього достатньо для видачі вражаючих фото практично в будь-яких сценаріях використання. А в сліпому тесті він навіть обійшов iPhone 15 та інші флагмани.

на задній панелі знаходиться подвійна камера з об'єктивами на 64 і 13 мегапікселів. Цього достатньо для видачі вражаючих фото практично в будь-яких сценаріях використання. А в сліпому тесті він навіть обійшов iPhone 15 та інші флагмани. Продуктивність: працює телефон на фірмовому чіпі Google Tensor G2. Він не володіє неприборканою міццю, його головна фішка – функції на базі штучного інтелекту. І їх тут в достатку.

працює телефон на фірмовому чіпі Google Tensor G2. Він не володіє неприборканою міццю, його головна фішка – функції на базі штучного інтелекту. І їх тут в достатку. Автономність: у тесті Tom's Guide батареї вистачило на 10 годин 5 хвилин. Це трохи більше, ніж у середньостатистичного смартфона в цьому сегменті.

у тесті Tom's Guide батареї вистачило на 10 годин 5 хвилин. Це трохи більше, ніж у середньостатистичного смартфона в цьому сегменті. Ціна-якість: хоча Google підняв ціну на Pixel 7a на $50 в порівнянні з Pixel 6a, цей телефон як і раніше коштує менше ніж 500 доларів, і подібний функціонал не пропонує жоден з конкурентів.

Мало хто знає, але смартфонах серії Google Pixel є чарівна утиліта, яка істотно перетворює будь-який знімок. Але її можна встановити і на інші моделі Android – ми розповідали докладніше, як це зробити.

А якщо ви в пошуках смартфона, який не застаріє і через 5 років, бенчмарк AnTuTu ділився рейтингом найпродуктивніших смартфонів на початок 2024 року. Лідер рейтингу по потужності обходить iPhone 15 Pro Max майже на 30%, при цьому коштує в два рази дешевше.

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