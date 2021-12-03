Компанія Gigabyte підняла ціни майже на всі моделі Radeon RX 6000, пишуть китайські ЗМІ.

Відеокарти для настільних ПК стають все менш доступними буквально з кожним днем. Щодня їх ціни ростуть на 1%, а деякі моделі менш ніж за рік подорожчали майже вдвічі.

Наприкінці листопада AMD повідомила своїх партнерів, що вартість графічних процесорів лінійки Radeon RX 6000 зросте на 10%. На тлі цієї новини компанія Gigabyte підняла ціни майже на всі моделі Radeon RX 6000, пишутькитайські ЗМІ.

Підвищення прайсу поки не торкнулося тільки флагманську RX 6900 XT:

RX 6900 XT — ціна залишилася незмінною;

RX 6800 XT — ціна збільшилася на 500 юанів (~2199 грн)

RX 6800 — ціна збільшилася на 300 юанів (~1299 грн)

RX 6700 XT і RX 6600 XT — ціна збільшилася на 100-200 юанів (~499-899 грн)

RX 6600 — ціна збільшилася на 200 юанів (~899 грн)

Очікується, що незабаром приклад Gigabyte успадкують й інші виробники. Причиною зростання цін стала TSMC, на чиїх заводах виробляються процесори. Ситуацію посилює те, що послугами компанії користується 56% світового ринку напівпровідників. Найближчий конкурент Samsung виробляє 18% чіпів, а інші компанії не дотягують до частки в 10%.

Яка альтернатива для геймерів

Ігрові хмарні сервіси. Вони дозволяють грати в найсучасніші новинки і вимогливі до технічних характеристик гри навіть на старому комп'ютері, або на смартфоні. Єдине, що вам потрібно – це швидкий доступ до Інтернету.

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Одним з таких є GeForce Now. Він відрізняється від інших аналогів тим, що в ньому необов'язково заново купувати гри. Користувачеві досить синхронізувати з сервісом свій обліковий запис в Steam, EGS або Ubisoft Connect, після чого можна запускати тайтли прямо зі своєї бібліотеки.

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Автор: Денис Пономаренко