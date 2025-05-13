Новий закон дасть змогу відстежувати місце розташування високотехнологічних чипів по всьому світу.

У Конгресі США обговорюють новий законопроєкт, який зобов'яже виробників відеокарт і процесорів оснащувати їх геотрекінговими технологіями. Мета цієї ініціативи – не допустити потрапляння американських технологій до рук країн, що перебувають під санкціями, зокрема Китаю і РФ.

Інші чиновники пропонують не тільки стежити за переміщеннями відеокарт і чипів по всьому світу, а й дистанційно відключити їх. Член Палати представників Білл Фостер стверджує, що, наприклад, у Nvidia вже давно є подібні технології, пише видання Tom's Hardware.

Законопроєкт охоплює широкий спектр електроніки, включно з відеокартами від Nvidia та AMD, а також процесорами Intel, і передбачає створення реєстру для відстеження поточних місць розташування і кінцевих користувачів.

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Поки що закон ще розглядають, але в разі ухвалення пройде щонайменше кілька років для реалізації. У потенціалі це може означати кінець "сірим" поставкам, вважають експерти.

Нагадаємо, крупним американським виробникам, на кшталт Nvidia і AMD, заборонено офіційно постачати свою продукцію – відеокарти і процесори – в низку країн через санкції. Однак, як показує практика, обмеження легко обходиться паралельним імпортом – страждає тільки кінцева вартість.

Як УНІАН уже писав, у жовтні 2024 року Nvidia заблокувала росіянам доступ до оновлень драйверів відеокарт. Але з використанням VPN-сервісів з IP-адресою іншої країни драйвери оновлюються в стандартному режимі без обмежень.

Раніше Nvidia офіційно підтвердила, що "народна" GeForce RTX 5060 з об'ємом відеопам'яті 8 ГБ надійде в продаж уже 19 травня. Новинку продаватимуть за 299 доларів (~12 800 грн).

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