Росіяни сподіваються, що це тимчасовий збій.

Американський виробник відеокарт для комп'ютерів NVIDIA заборонив російським та білоруським користувачам оновлювати драйвери для відеокарт з офіційного сайту. Про це повідомили російські ЗМІ.

Під час спроби завантажити драйвери з офіційного сайту компанії, якщо користувач знаходиться у Росії або Білорусі, з'являється повідомлення про помилку доступу.

Також під час відкриття сторінки йдеться про те, що запит на завантаження заблоковано фаєрволом Edgecast WAF. Своєю чергою програма GeForce Experience теж блокує завантаження оновлень для драйверів.

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Проте якщо використовувати VPN з IP-адресою іншої країни, то драйвери завантажуються без обмежень.

Крім того, в Росії сподіваються, що це може бути тимчасовий збій, але точна причина наразі невідома.

NVIDIA - останні новини

Як писав УНІАН, техногігант NVIDIA зупинило виробництво своєї найпопулярнішої відеокарти. Зазначається, що до виходу RTX 5060, імовірно, на початку 2025 року, GeForce RTX 3060 12 ГБ і GeForce RTX 3060 8 ГБ навряд чи вдасться знайти новими.

Також стало відомо, що компанія в січні 2025 року представить нову серію відеокарт GeForce RTX 50, однак вони можуть коштувати великих грошей. Точних цін інсайдер не називає, лише приблизний діапазон вартості кожної моделі GPU.

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