Вся справа в побоюванні нових обмежень адміністрації Трампа.

NVIDIA знову опинилася під ударом жорсткої експортної політики США: компанія призупинила продаж відеокарти RTX 5090D у Китаї, спеціальної версії флагмана, розробленої саме для китайського ринку.

За даними Chiphell, NVIDIA повідомила своїх партнерів (Colorful і Palit) про необхідність зупинити продаж моделі в Китаї. Хоча офіційних заяв поки не надходило, рішення називають превентивним: компанія побоюється посилення обмежень з боку США і не хоче повторення ситуації з RTX 4090, яку спочатку не чіпали, але пізніше все ж заборонили до експорту.

RTX 5090D побудована на тій самій архітектурі Blackwell, що й оригінальна RTX 5090, використовує той самий GPU і ту саму пам'ять, має ідентичну продуктивність і ціну. Це була єдина топова відеокарта NVIDIA, офіційно доступна в Китаї після минулих санкцій.

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Як повідомляє Benchlife, ознаки згортання виробництва вже помітні: виробники систем охолодження отримали вказівки призупинити роботу над СВО для флагмана. Тобто ланцюжки поставок уже адаптуються під можливу заборону.

Раніше ми розповідали, що з'явилися порівняльні тести нових відеокарт Nvidia в іграх, вийшло не дуже вражаюче.

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