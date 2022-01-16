Відеокарта зроблена в єдиному екземплярі і дістанеться переможцю конкурсу.

Розпочався розіграш спеціальної версії відеокарти GeForce RTX 3080 Ti від NVIDIA, яка виконана в стилістиці культової франшизи "Матриця".

Її володарем стане лише один щасливчик, який доведе, що є відданим фанатів не тільки кіновсесвіту, але і виробника графічних процесорів.

Картка отримала кожух чорного кольору та зелену обробку, а на бічній панелі красується напис на китайському "Війна почалася 1/14". Конкурс присвячений виходу фільму "Матриця: Воскресіння" в Китаї.

Щоб взяти участь у розіграші, треба залишити коментар на сторінці китайського підрозділу NVIDIA в соціальній мережі Weibo. Отримати приз, найімовірніше, зможе тільки житель Піднебесної. Схожий розіграш влаштовував і європейський офіс, але він дарував геймерам три кастомних ПК в стилістиці франшизи.

У плані характеристик тематична модель нічим не відрізняється від референсної GeForce RTX 3080 Ti: 10 240 ядер CUDA, 12 ГБ пам'яті GDDR6X з частотою 19 ГГц і шина даних 384 біт.

Наш огляд на "Матрицю: Воскресіння" знаходиться за посиланням.

Нагадаємо, що в рамках техновиставки CES 2022 NVIDIA анонсувала найпотужнішу ігрову відеокарту у світі. Зовні вона не відрізняється від звичайної версії без приставки Ti, але стала потужнішою. Пікова продуктивність зросла на 11% – з 36 до 40 терафлопс. Дата виходу і ціна не розголошуються.

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