Повне проходження проекту вже з'явилося в Мережі.

На церемонії нагородження The Game Awards 2021 анонсували вихід The Matrix Awakens. По суті, це демоверсія, яка створена з метою привернути додаткову увагу до фільму "Матриця: Воскресіння". Видання IGN вже опублікувало проходження проекту. Воно займе у користувачів приблизно 15 хвилин.

Ця коротка гра створена на рушії Unreal Engine 5, що гарантувало найвищу якість графіки і візуальних ефектів. На початку проходження перед користувачами з'являться персонажі Кіану Рівза і Керрі-Енн Мосс. Вони трохи поговорять про "Матрицю" і свої ролі.

Далі в грі почнеться гонитва за участю головних героїв картини. Саме в цьому моменті користувачі вперше зможуть взяти управління на себе, щоб стріляти по ворогах з різноманітної зброї.

Інші подробиці The Matrix Awakens

Крім стрільби, гравці здатні вивчати відкритий світ проекту і їздити на машині.

У демоверсії присутні налаштування "Матриці". Наприклад, користувачі вільні змінювати кольори навколишнього середовища.

The Matrix Awakens створили, як інтерактивний досвід за мотивами "Матриці: Воскресіння". Завантажити демоверсію можна безкоштовно на PlayStation 5, Xbox Series X і Series S.

Автор: Назар Степорук