Цей 6-ядерник має стати чудовою основою для ігрового ПК середнього рівня.

Компанія AMD поповнила лінійку своїх процесорів з 3D V-Cache, тихо опублікувавши дані про Ryzen 5 5500X3D на офіційному сайті. На інформацію звернув увагу ресурс Notebookcheck.

По суті, Ryzen 5 5500X3D позиціонується як доступніший варіант Ryzen 5 5600X3D, зберігши при цьому ключові особливості архітектури Zen 3 - 6 ядер, 12 потоків і значний об'єм L3-кешу 96 МБ.

Базова частота складе 3,0 ГГц, максимальна - 4,0 ГГц. Для порівняння, у старшої моделі 5600X3D ці показники дорівнюють 3.3 ГГц і 4.4 ГГц відповідно. Енергоспоживання (TDP) залишилося на рівні 105 Вт.

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Поки що інформація про вартість відсутня, оскільки процесор ще не надійшов у продаж в онлайн-магазинах. Як орієнтир можна розглядати стартову вартість Ryzen 5 5600X3D - близько 230 доларів. Це дозволяє припустити, що нова модель коштуватиме 200 доларів або навіть дешевше.

Нагадаємо, наприкінці 2024 року AMD випустила два нові процесори Ryzen 5000 під застарілий сокет AM4. Це розігнані модифікації "народних" Ryzen 5 5600 і 5600X.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант. Найпоширеніші процесори - 6-ядерні та 8-ядерні.

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