Представлено потенційний хіт: бюджетний 6-ядерний Ryzen 5 5500X3D / фото AMD

Компанія AMD поповнила лінійку своїх процесорів з 3D V-Cache, тихо опублікувавши дані про Ryzen 5 5500X3D на офіційному сайті. На інформацію звернув увагу ресурс Notebookcheck.

По суті, Ryzen 5 5500X3D позиціонується як доступніший варіант Ryzen 5 5600X3D, зберігши при цьому ключові особливості архітектури Zen 3 - 6 ядер, 12 потоків і значний об'єм L3-кешу 96 МБ.

Базова частота складе 3,0 ГГц, максимальна - 4,0 ГГц. Для порівняння, у старшої моделі 5600X3D ці показники дорівнюють 3.3 ГГц і 4.4 ГГц відповідно. Енергоспоживання (TDP) залишилося на рівні 105 Вт.

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Поки що інформація про вартість відсутня, оскільки процесор ще не надійшов у продаж в онлайн-магазинах. Як орієнтир можна розглядати стартову вартість Ryzen 5 5600X3D - близько 230 доларів. Це дозволяє припустити, що нова модель коштуватиме 200 доларів або навіть дешевше.

Чекайте виходу Ryzen 5 5500X3D

Нагадаємо, наприкінці 2024 року AMD випустила два нові процесори Ryzen 5000 під застарілий сокет AM4. Це розігнані модифікації "народних" Ryzen 5 5600 і 5600X.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є GeForce RTX 3060. За нею йдуть мобільна GeForce RTX 4060 і її десктопний варіант. Найпоширеніші процесори - 6-ядерні та 8-ядерні.

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