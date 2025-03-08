16-ядерний чип із 3D V-Cache надійде в продаж уже наступного тижня.

Компанія AMD у січні представила нову лінійку флагманських процесорів Ryzen 9 9000X3D, але залишила без відповідей питання ціни і дати виходу. Тепер ми знаємо, коли вийдуть і за скільки продаватимуться топові ігрові "камені".

Продажі Ryzen 9 9950X3D і його спрощеної версії 9900X3D стартують уже наступного тижня – 12 березня. Перші незалежні огляди новинок повинні з'явитися в мережі 11 березня, рівно за добу до старту світових продажів.

Вартість Ryzen 9 9000X3D:

12-ядерний AMD Ryzen 9 9900X3D – 599 доларів (~24 700 грн)

16-ядерний AMD Ryzen 9 9950X3D – 699 доларів (~29 900 грн).

В AMD називають процесори "найкращими у світі для ігор і створення контенту". Обидва рішення зроблені на архітектурі Zen 5. У старшої моделі 16 ядер при 32 потоках, частота до 5,7 ГГц у режимі Boost, 144 МБ кеш-пам'яті і TDP 170 Вт.

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Молодший чіп оснащується 12 ядрами при 24 потоках, а тактова частота в режимі Boost досягає 5,5 ГГц. Кеш – 140 МБ. Заявлений TDP – 120 Вт.

За результатами власних тестувань в AMD, Ryzen 9 9950X3D показує в середньому на 8% вищі результати в іграх порівняно з AMD Ryzen 9 7950X3D і до 58% в іграх на кшталт Counter-Strike 2. Підвищення продуктивності стосується не тільки ігор, а й програм для роботи з контентом, наприклад, Photoshop.

Нагадаємо, днями AMD випустила нові відеокарти Radeon RX 9070 і 9070 XT. Останню оглядачі назвали найкращою для 2К-геймінгу просто зараз. А ось GeForce RTX 5070, що конкурує з нею, абсолютно не вразила.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу в 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

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