Заява послідувала після запуску Radeon RX 9060 XT, яка виходить у версіях з 8 ГБ і 16 ГБ пам'яті.

Останнім часом профільні ЗМІ та техноблогери активно критикують рішення AMD і NVIDIA випускати нові відеокарти з 8 ГБайт відеопам'яті. При цьому найбільше обурення викликає те, що обидві компанії намагаються заплутати користувачів, присвоївши майже однакові назви GPU з різним рівнем продуктивності, пише Tom's Hardware.

Так, автори популярного YouTube-каналу Hardware Unboxed висловили думку, що нещодавно представлена Radeon RX 9600 XT з 8 ГБайт VRAM створена з однією метою – щоб заплутати покупців, особливо тих, хто купує готові збірки.

Цей пост привернув увагу топ-менеджера AMD Френка Азора, який вирішив виступити на захист молодшої версії Radeon RX 9600 XT. На його думку, 8 ГБ VRAM "цілком достатньо" для ігор з роздільною здатністю 1080p, на якій грає більшість геймерів, згідно зі Steam.

Відео дня

Також він підкреслив, що якщо користувачеві не вистачає 8 ГБ VRAM, доступна версія з 16 ГБ. Однак AMD раніше позиціонувала RX 9060 XT як прискорювач для "ультраплавного" геймінгу в 1440p, що суперечить новим заявам.

Водночас тестування сучасних ігор показує обмеження 8 ГБайт навіть у 1080р-геймінгу. Так, Indiana Jones and the Great Circle вже перевищує можливості Nvidia RTX 5060, змушуючи знижувати налаштування до середніх через брак відеопам'яті. Експерти зазначають, що розумний мінімум на сьогодні – це 12 ГБ.

GeForce RTX 5060 з об'ємом відеопам'яті 8 ГБ надійшла в продаж 19 травня за ціною 299 доларів. Сьогодні це найдешевша GPU покоління 50хх. Стільки ж коштує Radeon RX 9060 XT на 8 ГБ – більш потужна альтернатива RTX 5060 від AMD.

Свіже опитування Steam показало, що найпопулярнішою відеокартою у геймерів є мобільна GeForce RTX 4060. За нею йдуть GeForce RTX 3060 і десктопний варіант RTX 4060.

Вас також можуть зацікавити новини: